Kings of Kebabs: Mangal 2

Welkom bij Kings of Kebabs, onze gloednieuwe serie over kebabzaken in Engeland.

De kebabshops, met hun oorsprong in het Midden-Oosten, de mediterranen en Zuid-Azië, zijn meer dan een leverancier van maaltijden voor dronkenlappen. De kebabzaken die de straten van Engeland sieren doen een boekje open over nachtelijke eetgewoontes, en laten zien hoe immigratie een verandering kan brengen in de eetcultuur van steden. Het blijkt dat de juiste combinatie van gegrild vlees, brood, kruiden en saus nog enige culinaire skills vereist. Want niemand zit natuurlijk te wachten op een ranzig broodje kebab.