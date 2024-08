Kingston Crown X Colorful was een bijzonder goede warming-up voor Koningsdag

Je kan hoog en laag springen in je chagrijnige en pessimistische leven, maar je kunt er moeilijk omheen dat koningsdag een van de leukste dagen van het jaar is. Het is moeilijk te omschrijven, vooral omdat vrijwel iedereen in dit land wakker wordt met een koningskater waar zelfs de lelijkste bloedhonden geen brood van lusten. Maar, universele regel: waar katers zijn, waren dope feestjes. Onze fotograaf Imani van der Horst was op een van deze feestjes, Kingston Crown X Colorful, om daar de perfecte warming-up voor Koningsdag vast te leggen.