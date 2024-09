Kip-ei-preipastei van Hiske Versprille

Porties: 8

Bereidingstijd: 1,5 uur

Benodigdheden

1 kip van 1,5 kg

1 ui

1 wortel

2 tenen knoflook

5 zwarte peperkorrels

4 preien (gehalveerd en gewassen)

bosje dragon

handje kappertjes

rasp van 1 citroen

2 el boter

2 el bloem

300 ml melk

witte peper

zout

1 kg aardappelen

een scheut melk

2 el boter

nootmuskaat

6 eieren

Bereidingswijze

1. Zet de kip met de grofgesneden wortel, ui, knoflook, het groen van één van de preien, peperkorrels en een paar dragonsteeltjes onder water en kook hem – dat gaat goed in een snelkookpan (20 minuten) of (zachtjes) in een gewone (45 minuten).

2. Haal de kip uit de bouillon, laat wat afkoelen en pluk het vlees van de botten. De botten kun je nu teruggooien in de pan, die je weer vult met water: laat dat opnieuw zachtjes koken voor een gigahoeveelheid lekkere bouillon (ik vries de bouillon in, in een muffinvorm en bewaar het in ziplock-zakken.)

3. Stoof het wit en lichtgroen van de prei in ringen gaar in wat boter (minimaal 10 minuutjes) met zout.

4. Maak bechamelsaus van de boter, bloem en melk en een paar goeie soeplepels van de bouillon- hij moet ongeveer zo dik als gewone yoghurt zijn.

5. Laat ietsje afkoelen en doe kip, prei, gehakte dragon, kappertjes en citroenrasp erdoor. Proef goed of er peper of zout door moet, of misschien een kneusje citroensap (dat frist de boel een beetje op als het te zwaar is).

6. Kook de eieren zoals je ze lekker vindt – ik doe ze in de waterkoker en laat die koken tot hij afslaat, dan laat ik de eitjes nog 10 minuutjes in het water liggen. Laat ze schrikken onder koud water, pel en halveer ze.

7. Maak een lekkere aardappelpuree met de boter en melk en nootmuskaat.

8. Doe de ragout in een diepe ovenschaal (of twee) en druk de eieren erin met de snijkant naar boven en bedek weer met ragout. Het werkt goed om de vulling even te laten afkoelen. Doe de aardappelpuree erop en besmeer met een beetje boter of kaas, als dat je ding is. Bak de pastei 40 min. op 180 ºC, tot hij bruin en bubbelend heet is.