Het meest veelzijdige stukje vlees is een kipnugget gekweekt uit veertjes

Een aantal jaar geleden besloten medische onderzoekers aan de Universiteit van Mississippi hun aandacht te richten kipnuggets. In plaats van dat ze hun fastfoodmaal opaten, analyseerden ze het in het lab. Nadat ze de resultaten hadden bestudeerd, kregen ze waarschijnlijk wel door dat dit de juiste beslissing was. In een van de nuggets die ze onderzochten zat maar 40 procent kippenspierweefsel, en de resterende 60 procent bestond uit een combinatie van “royale hoeveelheden vet en ander weefsel, zoals bindweefsel en botfragmenten.” Ook zaten er nog veel bloedvaten, zenuwen en epitheel in.

Laten we even vijf jaar vooruit spoelen. In San Francisco is een startup bezig met een betere kipnugget. Hun versie van dat ronde, gepaneerde hapje is namelijk niet gemaakt van traditioneel vlees. Just, Inc. zegt namelijk dat ze hebben ontdekt hoe ze een hele kipnugget kunnen kweken uit de cellen in een veertje.

“We kwamen op het idee om één veer te gebruiken van de beste kip die we konden vinden,” vertelt het bedrijf in de YouTube-video ‘Clean Meat: A Vision of the Future.’ “Het eerste wat we doen is een cel identificeren en die gebruiken we als het startmateriaal. Dan moeten we een voedingsbodem vinden om het in te kweken. We moeten de juiste set voedingsstoffen identificeren die ervoor zorgt dat cellen zich vermenigvuldigen, en waarin ze het ook snel en in hoge dichtheden doen. Die voedingsstoffen halen we uit planten.”

Volgens de BBC worden de verencel en die plantaardige eiwitten in een bioreactor geplaatst, samen met een soort “steigertje om structuur aan het product te geven en een cultuur of groeimedium om het vlees mee te voeden.” Het hele proces duurt twee dagen en de veerdonor kon gewoon haar beste kippenleven leven op een nabijgelegen boerderij. (Dit klinkt veel geloofwaardiger dan dat Meneer Snuffels, die hond die ik vroeger had, op die naamloze, onbekende boerderij in de bergen woont).

Maar… hoe moeten we die nugget noemen? “Ons vlees zal uiteindelijk in grote ‘kweeksilo’s’ gemaakt worden, die lijken op de dingen die bij bierbrouwerijen worden gebruikt,” vertelt Andrew Noyes, Hoofd Communicatie van Just, aan MUNCHIES. “Daarom noemen we ons vlees ‘gekweekt vlees,’ wat een veel neutralere term is dan de andere namen die we hebben overwogen. ‘Labvlees’ leidt alleen maar af en heeft negatieve connotaties. Veel dingen die we elke dag eten komen uit het lab.”

Hoe we ze ook gaan noemen, Just-CEO Josh Tetrick licht op Twitter al een tipje van de sluier op over de komst van de nieuwe kip: “400.000 jaar geleden werd vlees onderdeel van het dieet van de mens en door de tijd heen hebben we dier moeten doden om van hun vlees te genieten. Eerst met speren. Vervolgens met industriële machines,” schreef hij. “Maak je op om dat paradigma te veranderen. #justchicken”

Vorige week konden twee mensen van de BBC al op de nuggets van Just knabbelen. En ze waren blij dat ze naar, nouja, gewone nuggets smaakten. “Het laagje eromheen was knapperig en het vlees smaakvol. De textuur was zelfs iets zachter dan je zou verwachten van een nugget van bijvoorbeeld McDonald’s of KFC,” schreven ze.

Noyes vertelt dat het bedrijf een “heleboel verschillende cellijnen van verschillende diersoorten” overweegt en dat die “kipnuggets met een krokant laagje” misschien niet eens de definitieve vorm van het gekweekte vlees zijn. “We hebben ook prototypes van een pittige kipchorizo en een smaakvolle kippenworst,” zegt hij. “Afhankelijk van hoe het wettelijk allemaal gaat, willen we onze eerste kleine commerciële verkoop eind 2018 doen. We hebben nog niet bekendgemaakt waar we dat willen doen, maar het zal zeker in de horeca zijn – een restaurant of een handjevol restaurants en niet in een winkel. Het is onwaarschijnlijk dat de verkoop in de VS zal plaatsvinden, dus hebben we intensief gesproken met toezichthouders in andere delen van de wereld.”

Just is optimistisch over de mogelijkheden voor zijn labkip en wat het zou kunnen betekenen voor dieren, voor onszelf en onze planeet. “Het voelt alsof we hebben ontdekt hoe het leven echt werkt, en ook niks meer dood hoeven te maken voor ons eten,” zegt het bedrijf in die YouTube-video.

Dan kan je eindelijk nuggets eten en je daar ook nog eens kiplekker bij voelen.

