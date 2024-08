Curry met kip en kikkererwten

Porties: 8

Voorbereiding: 15 minuten

Totaal: 1 uur 30 minuten



Benodigdheden

voor de curry:

1,5 kilo kippenborst en -dijfilet zonder vel en botten

1 eetlepel cayennepeper

1 eetlepel kerriepoeder

zout en peper, naar smaak

2 verse limoenen, geperst toevoegen naar smaak

3 eetlepels olijfolie

6 knoflookteentjes, geschild en gekneusd

180 milliliter kippenbouillon

250 gram grof gesneden koriander. Houd wat over voor de garnering

3 eetlepels jerk-kruiden

1 takje verse rozemarijn, fijngehakt

1 takje verse tijm

3 grote roodbruine aardappelen, geschild en in stukken gesneden van twee centimeter

1 blikje (400 milliliter) kokosmelk

1 stuk (7 centimeter) gember, geschild en geraspt

2 grote wortels, geschild en in stukken van 1 centimeter gesneden

1 kleine gele ui, in blokjes gesneden

voor de kikkererwten:

4 eetlepels ongezouten boter

4 eetlepels olijfolie

1 kleine gele ui, in blokjes gesneden

2 grote blikken kikkererwten, afgespoeld en uitgelekt

1/2 habaneropeper, in blokjes gesneden (een andere rode peper mag ook)

vers limoensap, naar smaak

zout en peper, naar smaak

3 eetlepels grof gesneden koriander

Bereiding

1. Maak de curry: bestrooi de kip helemaal met cayennepeper, kerriepoeder, zout en peper. Pers het limoensap uit over de kip en laat het geheel 15 minuten rusten.



2. Verwarm de olijfolie in een grote pan op middelhoog vuur. Voeg de knoflook toe en bak 1 à 2 minuten totdat hij goudbruin is. Bak de kip in meerdere kleine porties, per keer ongeveer 3 tot 5 minuten. Doe alle kip terug in de pan samen met de bouillon, korianderbladeren, jerk-kruiden, rozemarijn, tijm, aardappelen, kokosmelk en gember en breng aan de kook. Kook het 10 minuten en voeg dan de wortels en ui toe. Kook nog eens 10 minuten tot de wortels zacht zijn. Breng op smaak met zout, peper en extra limoensap, als je dat lekker vindt. Houd de curry warm.

3. Bereid ondertussen de kikkererwten: smelt de boter en de olijfolie in een middelgrote pan op middelhoog vuur. Voeg de ui toe en kook twee minuten totdat hij zacht is. Voeg vervolgens de kikkererwten, habaneropeper, zout en peper toe en kook het geheel nog 2 minuten langer. Schep ongeveer een half kopje curry over de kikkererwten en zorg ervoor dat ze helemaal bedekt zijn. Breng het geheel op smaak met wat zout en peper en voeg daarna de koriander toe. Serveer de kikkererwten samen met de curry.

