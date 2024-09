Kippen zijn een stuk slimmer dan je denkt

Wat betreft dierlijke intelligentie weet iedereen wel een beetje dat varkens nogal slim zijn, koeien vrij dom en kippen ergens tussen vogels en goudvissen vallen.

Toen filmmaker Werner Herzog in de ogen keek van een kip (waarschijnlijk als voorbereiding bij het maken van dit dansje voor het eind van zijn film Stroszek), beschreef hij “de ontstellende schaal van hun platte brein en de ontstellende diepte van hun domheid” als “overdonderend”.

Videos by VICE

Maar kippenvlees en eieren zijn heerlijk, en goedkoop. Er worden in de VS jaarlijks ongeveer 8 miljard kippen geconsumeerd, wat neerkomt op meer dan 41 kilo per persoon. Het spreekt voor zichzelf dat dit niet samen gaat met fijne levensomstandigheden. Maar wie geeft er om hun leefomstandigheden, als het toch maar domme wezens zijn, toch? Fout.