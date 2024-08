Foto’s uit Kiribati, het eilandenrijk dat langzaam in zee zinkt

Als je op de hoogte wil blijven van onze beste stukken zonder je suf te scrollen, schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

Kiribati is een eilandstaat in de Grote Oceaan. Het ligt ten noord-oosten van Australië en wordt vooral omringd door heel veel water. En dat laatste is best wel een probleem, want al dat water slokt Kiribati langzaam op. Als de zeespiegel de komende tijd even hard blijft stijgen als-ie nu doet, is Kiribati rond 2050 een van de eerste landen die dankzij de klimaatverandering van de wereldkaart is verdwenen.

De bewoners van de eilandengroep maken zich daar niet zo druk om. Ze zijn zich wel bewust van de almaar stijgende zee, maar leven er vrolijk op los alsof er niets aan de hand is. Dat lijkt misschien vreemd voor een volk dat over een paar decennia zijn land verliest aan de oceaan, maar verschilt in feite niet veel van de manier waarop veel mensen in Europa met het veranderende klimaat omgaan.

Fotograaf Sanne Zurné reisde onlangs naar Kiribati en maakte er onderstaande fotoserie van de zorgeloze eilandbewoners.

Het fotoproject van Sanne werd mede mogelijk gemaakt door het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten en Free Press Unlimited/Postcode Loterij Fonds. Om van dit project een boek te maken is ze een crowdfundingsactie begonnen op Voordekunst.