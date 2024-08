Kitesurfers en beukende windstoten: de Red Bull Megaloop Challenge in Zandvoort

Gisteren was het weer eens typisch Hollands weer. Het stormde en dat was voor jou misschien een goede reden om de hele dag binnen te blijven. Toch was de storm voor een groep kitesurfers – en duizenden nieuwsgierige toeschouwers – juist de aanleiding het strand en water op te zoeken in Zandvoort tijdens de Red Bull Megaloop Challenge.



De Megaloop werd tien jaar geleden bedacht door de Nederlandse kitesurfer en Samsung Rulebreaker Ruben Lenten. Inmiddels is dit een van de meest bekende en spectaculaire tricks in het kitesurfen.

Alle foto’s door Maarten Delobel.

Vanaf 2013 wordt er zelfs een evenement georganiseerd rondom de Megaloop, maar niet elk jaar is het feest. Vaak is er simpelweg niet genoeg wind. Gelukkig waaide het gisteren flink wat harder dan 30 knopen en dus kon de Megaloop Challenge doorgaan.



Zestien kiteboarders probeerden zo hoog en lang mogelijk in lucht te hangen om vervolgens de kite 360 graden rond te trekken. Wie dat het beste kan, heeft de beste megaloop in huis en wint de wedstrijd.



Ruben Lenten deed zelf niet mee, maar gaf live-commentaar op het strand. De wedstrijd is vooral een platform voor aanstormend Nederlands talent, maar er deden ook kiters mee uit Zuid-Afrika, Frankrijk, Duitsland en Denenmarken mee.

Videos by VICE

Samsung Rulebreaker Ruben Lenten geeft live commentaar.

erwijl er petjes van toeschouwers door de lucht vlogen, gooiden de kitesurfers er hun beste tricks uit. De storm – soms met windstoten van meer dan 100 km/u – was nog nooit zo heftig geweest tijdens een Megaloop Challenge. Het haalde het beste in de kitesurfers naar boven en de ene na de andere spectaculaire sprong kwam voorbij.



Degenen die de wind trotseerden – waaronder heel veel Duitse belangstellenden – en naar Zandvoort kwamen, werden rijkelijk beloond. Niet alleen op een paar biertjes, maar vooral op een ongelofelijk spektakel.



De kitesurfers vertoonden in verschillende heats hun kunsten. In elke ronde hadden ze slechts twaalf minuten de tijd om de jury te overtuigen van hun kunnen. Het ging tijdens de heats niet om het aantal megaloops, één perfecte sprong kon al genoeg zijn om de jury te overtuigen en de volgende ronde te halen.

Ook voor deze getrainde kitesurfers waren de omstandigheden extreem en het ging dus wel eens mis. In een poging om zo hoog mogelijk te springen, crashte er af en toe wel iemand. Het materiaal had het soms ook zwaar te verduren, maar de risico’s hadden de kitesurfers er graag voor over. Dit soort omstandigheden komen immers niet elk jaar voor.



Uiteindelijk werd de finale gehaald door Steven Akkersdijk, Kevin de Smidt, Lasse Walker en Joshua Emmanuel. De Zuid-Afrikaan Emmanuel overtuigde het meest en won dit jaar de titel. Uitgewaaid en voldaan keerden de toeschouwers naar huis en het is alweer uitkijken naar de volgende editie.

Een dagje strand hoeft dus niet alleen leuk te zijn tijdens een zwoele zomerdag. Dat bewees deze Red Bull Megaloop Challenge in Zandvoort.

Bekijk hieronder nog een paar foto’s van het evenement:

—

Mis niets! Like VICE Sports Nederland voor je dagelijkse dosis ijzersterke sportverhalen.