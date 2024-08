Kitsch, queer en blij: welkom in het gat van kwaliteitsvolle slechte smaak

In de Marollen vind je nog steeds dezelfde oude verkopers die oude radio’s en lampen vermaken in hun donkere holletjes, de rommelmarkt en daklozen die alle soorten nicnacjes verkopen, of de oude bruine café’s die hun decor al jarenlang niet hebben aangeraakt. Desondanks enkele saaie concepstores die de afgelopen jaren hun intrede deden, blijft de wijk – in de schaduw van het Justitiepaleis (en diens stellingen) – redelijk gespaard van gentrificatie. Je ziet er toch zeker (nog) geen grote merken die hun zoveelste zaak openen. Er zijn zelfs een paar leuke nieuwe plekjes die hun deuren openden, zoals een vegan café dat altijd vol zit en een onafhankelijke boekenwinkel.

Recent opende een nieuwe en speciale winkel in de Hoogstraat, recht tegenover Delhaize. Lundi Di is een kitsch winkeltje. Een plek waar men alles kitsch verkoopt – alles wat het tegenovergestelde is van de saaie en overdreven goede smaak van interieurmagazines.

Hier vind je borden met in glitter “Make pussy great again” op, of dolfijnbeeldjes.

“Deze winkel is een bitterzoete ‘Fuck you’ aan de interieurwereld,” zeggen Tom en Lark, het koppel dat de winkel openhoudt. Tijdens de pandemie verloren ze beiden hun job – respectievelijk in interieur en marketing. Door artistieke creaties aan te bieden samen met dingen die ze hier en daar ontdekten, gaf de winkel hen de mogelijkheid zichzelf opnieuw op te starten. Maar ze kregen hierdoor ook een diepe liefde voor kitsch. “De oorsprong van de winkel gaat terug naar onze trouw, die we in een gelijkaardige stijl decoreerden,” leggen ze uit.

Maar hun relatie met kitsch gaat zelfs dieper dan dat, zeker voor Lark die uit een Sri Lankaanse familie komt en opgegroeid is met Bollywoodfilms, wat voor sommigen synoniem is met de kitsch esthetiek. Tom geeft toe dat hij zich sinds zijn 15e aangetrokken voelt tot kitsch.

Maar Lundi Di is veel meer dan gewoon een leuke winkel die een glimlach op je gezicht tovert om alles wat er te vinden is. “Er bestaat een echte community rondom onze winkel die wortels heeft in de queerscene,” gaan Tom en Lark verder. “De meeste van onze designers hebben nonbinaire identiteiten.”

Het kleine parallelle universum van hun winkel is ook een safe space waar queer personen kunnen komen chillen. “We organiseren elke maand events,” vertellen ze. In december organiseerden we “Pêche au Conard” (Vissen naar idioten), gehost door een Drag queer. “En op 4 februari houden we een feestje met het thema aliens genaamd ‘Garces Attack!’ samen met The Agenda (een LGBTQIA+ bar in het centrum van Brussel, nvdr).”

