Kitscherige foto’s van Arabische vrouwen in de sportschool

De werken van Hassan Hajjaj zijn bijzonder herkenbaar. Misschien ben je al bekend met de felgekleurde en kitscherige foto’s van jonge vrouwen die in een nikab op scooters door de straten van Marrakech snorren. Of ken je de studioportretten van mannen in traditionele Afrikaanse kleren met een moderne print. Het zijn allemaal bijzondere werken van de Marokkaanse fotograaf. Wat zijn werk vooral typeert, is dat zijn foto’s een een kleurrijk kader hebben van producten die typisch zijn voor Noord-Afrika: conservenblikken, frisdrankblikjes of rijstzakken. De foto’s van Hajjaj zijn eigenlijk een mengeling van mode en populaire cultuur, tot portretten, maatschappelijke vraagstukken en zelfs Europese en Arabische gewoontes.

Hajjaj is een multidisciplinaire kunstenaar die in Marokko werd geboren en nu in Londen woont. Je zou zijn werk kunnen zien als een mix van Seydou Keïta en Andy Warhol. Hij speelt met zijn eigen culturele achtergrond om de rijkdom van het multiculturalisme te laten zien. Hij werkt vaak met het idee van een moslima op een ongewone locatie. Zijn modellen dragen kleurrijke nikabs die gemaakt zijn door de kunstenaar, met een print of een logo van Nike of Louis Vuitton. In eerdere projecten zaten ze op een fiets of een scooter, maar in zijn nieuwste project werken de vrouwen zich in het zweet in de sportschool. De modellen, die vaak met een een zelfverzekerde houding naar de kijker poseren, zijn meestal vriendinnen van Hajjaj.

Videos by VICE

Hassan Hajjaj, Feetball, 2006

In de lente van 2016 presenteerde de fotograaf in de galerij The Third Line in Dubaï “La Salle de Gym des Femmes Arabes” (“De sportschool van Arabische vrouwen”). Zijn nieuwste serie bestaat uit portretten van vrouwen met bokshandschoenen, met een volleybal aan de voet, of naast een surfplank. Ergens wringen de foto’s, want het zijn plaatsen of situaties die vaak worden geassocieerd met mannelijkheid. Toch stralen de vrouwen kracht en trots uit, wat het stereotiepe beeld van de onderdanige moslima tegengaat.

Hieronder zie je enkele werken uit La Salle de Gym des Femmes Arabes. Eind januari is Hajjaj te zien met een tentoonstelling in het Birmingham Museum of Art in Alabama en in mei in de Taymour Grahne galerie in New York.

Hassan Hajjaj, Green Nyke Veil, 2006

Hassan Hajjaj, Southpaw, 2012

Hassan Hajjaj, Surfer in Black, 2006

De tentoonstelling “La Salle de Gym des Femmes Arabes” in galerie The Third Line in Dubaï, in maart-april 2016.

Om meer te weten te komen over Hassan Hajjaj, kun je terecht op de websites van Taymour Grahne en The Third Line.