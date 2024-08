Belgische vrouwen over masturberen en het beste orgasme dat ze ooit hadden

Een orgasme krijgen is voor mij als vrouw lang niet gemakkelijk geweest. Masturberen kende ik niet, en de eerste keer dat ik klaarkwam was pas lang na mijn eerste vriendje. Het heeft zeker niet geholpen dat ‘masturberen’ een nogal schaamtevol onderwerp was voor veel vrouwen, en dat nog steeds is.

De meeste vrouwen maken tijdens hun jeugd in negatieve zin (of helemaal niet) kennis met masturbatie. Tijdens de seksuele voorlichting op school wordt er geen aandacht geschonken aan vrouwelijke soloseks (of überhaupt aan seksualiteitsbeleving). En ook veel ouders vinden het moeilijk om daarover te praten met hun dochter.

Als je dan zelf niet op zoek gaat naar informatie, blijf je dus vrij clueless achter. “In mijn praktijk hoor ik dat veel vrouwen onbekend zijn met hun vrouwelijke delen – de vagina, de vulva, de clitoris,” vertelt seksuoloog Astrid Kremers bijvoorbeeld. En het helpt natuurlijk ook niet dat vrouwonvriendelijke denkbeelden zoals slutshaming (‘een man die geniet van seks is stoer, een vrouw is een hoer’) nog steeds niet uit onze samenleving zijn verdwenen.

Een masterproef Seksuologie uit 2015 bevroeg 994 Vlaamse vrouwen over masturbatie. Daaruit bleek dat vrouwen die een relatie hadden, vaak minder masturbeerden. Auteur Véronique Vancauwenbergh schrijft: “Dit impliceert dat vrouwen masturbatie vaak nog zien als een onderdeel van de relatie, en masturbatie nog niet opvatten als een vorm van zelfontplooiing.”

Ik sprak daarom met vijf vrouwen die me uitvoerig vertelden over soloseks, hun beste orgasme ooit en hoe masturberen ze hielp ontdekken wat ze lekker vinden tijdens de seks.

Tine (22)

Foto: Deborah Seymus

“Op de achterbank van de auto deelde ik m’n spannendste seksuele ervaring ooit met mijn ex-vriendin. Na een trouwfeest was ik dronken en geil. Zij trok mijn kleren uit en liet me genieten door haar mond en vingers te gebruiken. Tot de politie met licht bij ons binnen scheen, en ons vroeg om het raam open te doen. Ik grabbelde snel naar wat kleren rond mij om mijn naakte lichaam te bedekken, maar mijn vriendin had minder geluk en knikte braafjes met een halfnaakt lichaam naar de politie dat we die dingen voortaan thuis zouden doen.

Het heeft lang geduurd tot ik en mijn eerste vriendin onder elkaars blouse zaten en telkens een beetje verder gingen. Elke stap voelde als seks voor mij aan, en ik vond het zo geil om te zien hoe opgewonden ik haar kon maken met allerlei kleine dingen zoals onder haar beha en slipje te voelen. Samen of bij elkaar klaarkomen was niet vanzelfsprekend, maar we durfden daar wel open over te communiceren. Daardoor gaven we elkaar na een tijd fantastische orgasmes. Ik heb met haar ook voor de eerste keer een strap-on gebruikt. Terwijl zij mij op tafel nam en ik open en bloot door haar gecontroleerd werd, besefte ik dat mijn geilste fantasie in vervulling was gegaan.

“Ik kon niet wachten tot de dag voorbij was en ik in bed kon kruipen om mijn ogen te sluiten en te fantaseren over mijn beste vriendin.”

Tijdens het voetballen werd ik vaak uitgemaakt als ‘pot’, omdat ik niet zeker wist of ik op mannen of vrouwen viel. Mijn eerste echte crush kreeg ik op mijn beste vriendin. Als ik een hele dag op school had gezeten kon ik niet wachten om naar huis te gaan en op bed te gaan liggen. Met mijn ogen gesloten fantaseerde ik dan over haar, hoe het zou zijn als zij ook verliefd op mij was. Op een avond werden we samen dronken en kusten we voor het eerst. Het was het meest intense gevoel dat ik ooit heb ervaren. Vanaf dan wist ik ook zeker dat ik op vrouwen viel. Toch hebben we na dat moment allebei nog anderhalf jaar in de kast gezeten.

Ik masturbeer sinds mijn zestiende. Een lange tijd heb ik me daarvoor geschaamd, zoals veel meisjes, omdat er tijdens de seksuele voorlichting op school niet over gepraat wordt. Voor mij staat masturberen gelijk aan zelfzorg. De focus ligt volledig bij jezelf, en je komt er veel mee te weten over je eigen verlangens en persoonlijkheid. Tegenwoordig gebruik ik een vibrator op basis van luchtdruk, in de vorm van een pinguin. Die zet je op je clitoris en dan blaast die daar lucht tegen. Je kan die harder en zachter zetten, en zelfs in bad gebruiken. Toen ik de eerste keer met mijn pinguin masturbeerde, kwam ik binnen de 20 seconden klaar. Het verbaasde me enorm hoe snel dat orgasme toen kwam. Ik had zelfs niet door dat ik zo snel naar mijn climax aan het gaan was. Soms gebruik ik ook Dipsea, een audio-app met vrouwvriendelijke pornoverhalen.

Door te masturberen bereik ik vlug een aantal keer na elkaar mijn hoogtepunt. Voor zo’n masturbatiesessie creëer ik een goede vibe in mijn slaapkamer door kaarsen en zacht licht aan te steken. Ik hoef daar niet perse geil voor te zijn, dat volgt dan vanzelf wel. Momenteel fantaseer ik over een vrouw waar ik een crush op heb. In mijn fantasie ligt ze op mij en kust ze mij in mijn nek en oor, terwijl haar vingers mijn vagina aanraken. Als ik daaraan denk, grijpt mijn eigen hand automatisch mijn borst vast of het hoofdeinde van mijn bed, en kom ik heftig klaar.”

Jitske (26)

Foto: Tilke Wouters

“Toen ik in de Joepie iets had gelezen over klaarkomen, ging ik daar als 14-jarige mee aan de slag. Ik kreeg er wel stress van, want het lukte mij niet direct, omdat ik heel geconcentreerd te werk moest gaan. Mijn eerste clitoraal orgasme was overweldigend. Schamen doe ik me er niet voor, want iedereen doet het. Maar ik merk dat het een gevoelig onderwerp is. Veel vriendinnen van mij praten er ook niet zo gemakkelijk over. Enkel met mijn beste vrienden en eventuele partner kan ik heel open ervaringen uitwisselen.

“Ondertussen weet ik dat ik het beste klaarkom als een meisje twee vingers in mijn vagina brengt en me tegelijkertijd beft.”

Ondertussen weet ik bijvoorbeeld dat ik het beste klaarkom als een meisje twee vingers in mijn vagina brengt en me tegelijkertijd beft. De eerste keer dat ik zo klaarkwam was bijna hallucinant, zo heftig was het. Bij een partner klaarkomen is niet altijd evident voor een vrouw. Ik was al 21 toen het me lukte, en dat kwam vooral omdat mijn vriendin heel veel geduld had.

Mijn ontmaagding, die niets voorstelde, heb ik zat meegemaakt. Voor veel mensen lijkt het daarom alsof ik te gemakkelijk ben omgegaan met een heel speciale gebeurtenis, maar ik wou het vooral achter de rug hebben. Nu weet ik wel beter: maak je vooral geen zorgen over het feit dat je op welke leeftijd dan ook nog geen seks hebt gehad, en schaam je ook vooral niet voor je eigen zelfbeeld.

Het beste orgasme dat ik ooit heb ervaren was toen mijn ex-vriendin een voorbinddildo gebruikte. Dat vond ik eerst wel raar, maar het orgasme dat het me opleverde, maakte alles goed. We hebben ook wel eens geprobeerd om in het ander gaatje te zitten met een vinger. Daardoor weet ik dat dat een absolute no-go voor mij is.”

Jente (23)

Foto: Deborah Seymus

“In het begin schaamde ik me om tegen mijn lief te zeggen dat ik wou wachten met seks. Het gaf me het gevoel dat ik moeilijk aan het doen was voor niets. Ik heb ooit seks gehad met een man en aangegeven dat ik wou stoppen. Hij zei me dat hij nog even doorging. Daardoor heb ik best wel veel problemen rond mijn seksualiteit ervaren. Ik heb mezelf lang voorgehouden dat het geen verkrachting was. Pas later realiseerde ik me dat wat daar was gebeurd echt niet oké was, en het een trauma had veroorzaakt.

Door met yoga te beginnen, merkte ik een spanning op rondom mijn vagina. Wanneer ik in een bepaalde pose lag waarbij ik mijn benen moest openen, voelde ik mij enorm kwetsbaar in die zone. Bij yoga is het zo dat de houding die je het moeilijkste vindt, de houding is die je lichaam eigenlijk nodig heeft. Door vervolgens te focussen op die houding, besefte ik dat ik te weinig aandacht had voor masturbatie. Daar besloot ik verandering in te brengen, en zo ontdekte ik dan weer wat ik tijdens de seks met mijn partner nodig had om mij echt te doen genieten.

“Tegenwoordig masturbeer ik gemakkelijk 30 minuten en gaat het voor mij niet meer om haastig toewerken naar een snelle ontlading. Jezelf daar aanraken en verwennen, is een belangrijke uiting van zelfliefde.”

Wanneer ik masturbeer, probeer ik echt te voelen wat ik fijn vind, en dus niet te veel na te denken. Tegenwoordig masturbeer ik gemakkelijk 30 minuten en gaat het mij niet meer om haastig toewerken naar een snelle ontlading. Jezelf daar aanraken en verwennen, is een belangrijke uiting van zelfliefde. Ik vind het heel fijn om mijn lief te pijpen en daar zelf van te genieten, terwijl penetratie voor mij soms te overweldigend is. Die handeling komt soms agressief over bij mij. Op zijn hondjes vond ik vroeger verschrikkelijk, maar nu is dat al veel beter. Ik neem ook graag de leiding door bovenop mijn lief te gaan zitten. En naspel is voor mij een must. Erna nog kunnen praten over de seks geeft mij een veilig en geruststellend gevoel.

Mijn beste seksuele ervaring was toen ik en mijn lief echt de tijd namen voor elke handeling. Ik had de juiste muziek opgezet, de kamer ingericht zoals ik wou en we namen voor elke volgende stap enorm veel tijd. Doordat we zo traag evolueerden genoot ik zo intens dat ik het gevoel had niet meer op aarde te zijn, en mezelf helemaal te kunnen loslaten.

Ik denk dat veel vrouwen niet durven vragen naar wat ze echt willen of nodig hebben tijdens de seks, laat staan dat ze dat überhaupt van zichzelf weten. Typerend is dat een vrouwelijke energie veel trager werkt dan een mannelijke. Waar een man de drift heeft om snel naar zijn orgasme toe te werken, hebben vrouwen de nood om de spanning traag op te bouwen om te kunnen klaarkomen. Seks tussen een man en vrouw is vaak gericht op penetratie, en veel vrouwen kunnen op die manier niet zomaar klaarkomen. Tijdens de seks regelmatig stilstaan bij wat je voelt en wilt, door oogcontact te maken en erover te praten, zorgt ervoor dat je je als vrouw na de seks niet leeg of alleen voelt.”

Ophélie (31)

Foto: Deborah Seymus

“Wat mijn top drie beste orgasmes ooit waren? Dat kan ik je niet vertellen. Elk orgasme is nieuw en overweldigend. Kiezen daartussen kan ik gewoon niet. Maar wel kan ik veel verschillende soorten orgasmes hebben. Zo kan ik bijvoorbeeld enerzijds het snelle orgasme ervaren, wanneer ik na een lange dag werken goed wil slapen, en ik mezelf gauw een keertje laat klaarkomen. Ik noem dat een ‘quick fix’ van serotonine en dopamine. Wanneer ik anderzijds echt de tijd voor mezelf neem, kan ik meerdere keren na elkaar klaarkomen tijdens een masturbatiesessie. Die orgasmes verschillen dan ook heel hard in diepte, intensiteit en lengte.

Voor mij is de kwaliteit van een orgasme belangrijker dan de kwantiteit. Ik kom liever één keer heel goed klaar en ben daar dan tevreden mee, in plaats van steeds te blijven verlangen naar meer en heftiger.

“Meestal wil ik de minuut na een orgasme ook echt even niet aangeraakt worden, omdat ik dan zo in mijn bubbel zit. Voor mij is een orgasme het enige moment waar ik eens niet de verantwoordelijke en aanwezige versie van mezelf moet zijn.”

Het heeft lang geduurd tot ik kon klaarkomen. Pas toen ik 21 was en op Erasmus zat in Londen, besloot ik op zoek te gaan naar dat waar alle andere vrouwen het over hadden. Ik oefende elke dag, zoekend naar mijn orgasme. Uiteindelijk lukte het, en kwam ik er ook al snel achter dat ik me leeg en zwak voelde na een orgasme, heel kwetsbaar. Ik besloot toen ook dat ik dit niet zomaar wou delen met iemand, het moest altijd iets speciaals blijven.

Ondertussen heb ik al wat meer geëxperimenteerd en weet ik dat ik mentaal aangetrokken tot iemand moet zijn voordat ik bij die persoon kan klaarkomen. Meestal wil ik de minuut na een orgasme ook echt even niet aangeraakt worden, omdat ik dan zo in mijn bubbel zit. Voor mij is een orgasme het enige moment waar ik eens niet de verantwoordelijke en aanwezige versie van mezelf moet zijn. Toch zou ik nooit elke dag hetzelfde intense orgasme willen hebben, want dan zou het iets mechanisch worden. Het gaat me er juist om dat die golf van genot interessant moet blijven.”

Flo (24)

Foto via Flo

“Mijn eerste orgasme ervaarde ik heel onverwacht tijdens mijn ontmaagding. Hoe die jongen het voor elkaar gekregen heeft: ik weet het niet meer. Maar dat gevoel herinner ik me uit de duizend: een warme tintelende sensatie over heel je lichaam dat samentrekt en een hoofd dat zweeft. Ik kreeg daarna een vaste relatie, maar klaarkomen lukte niet. Dus begon ik met masturberen om zelf te weten te komen hoe ik dat gevoel terug kon krijgen. Maar ook dat lukte niet, want ik kreeg de gedachte dat het ‘vies was om mezelf daar aan te raken’ niet uit mijn hoofd.

“Pas toen ik een scene uit Big Brother zag waarin blonde Betty roept: ‘Oké, ik ga masturberen tegen de hoofdpijn’, besefte ik dat masturberen niets vies is, maar eerder zoiets als een Dafalgan.”

Helaas krijgen we dat als kind al mee: elk klein jongetje of meisje zit wel eens met zijn of haar vingers daar beneden te friemelen. Bijna altijd wordt er dan gezegd dat je dat niet mag doen, waardoor je dat aanraken al van jongs af aan gaat associëren met iets vies dat niet mag. Pas toen ik een scene uit Big Brother zag waarin blonde Betty roept: ‘Oké, ik ga masturberen tegen de hoofdpijn’, besefte ik dat masturberen niets vies is, maar eerder zoiets als een Dafalgan. Die gedachte ontspande mij volledig, en plots slaagde ik er wél in om clitoraal klaar te komen.

Ik heb mij lang onzeker gevoeld over mijn vagina. Dat werd nog eens benadrukt doordat mijn lief keer op keer zei dat hij dat lichaamsdeel juist mooi aan mij vindt. Mijn reactie op zijn complimentjes deed me beseffen hoe onzeker ik me er eigenlijk over voelde. Dus besloot ik met een spiegeltje te gaan kijken wat hij daar nu precies zag, want eigenlijk wist ik dat niet. Door huisgemaakte porno te kijken, veel boeken en magazines te lezen, en mijn vagina af en toe eens te bekijken in de weerspiegeling van de douchekop, heb ik geleerd dat elke vagina, en dus ook de mijne, er één is om van te houden.

Voor ik seks heb met mijn partner, wind ik mezelf soms op door te fantaseren over dingen. Ik kom tegenwoordig snel klaar wanneer ik door meerdere dingen tegelijk gestimuleerd wordt. Wanneer mijn oor gekust wordt en tegelijkertijd mijn borst en clitoris gemasseerd worden, kan dat ervoor zorgen dat ik binnen een paar seconden klaarkom. Al betekent dat zeker niet dat ik altijd, en tijdens elk standje, klaarkom. En dat is ook oké zo.”

