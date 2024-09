Klangstof deed de tango toen hij hoorde dat hij geboekt is voor Coachella

Gisteren werd bekend dat Klangstof in april op Coachella staat, het belangrijkste festival van de Verenigde Staten. Dat is behoorlijk uniek voor een Nederlandse band. Als er al Nederlanders spelen, zijn het meestal dj’s; die hebben ze in Amerika niet genoeg. We belden Koen van de Wardt, meesterbrein en opperhoofd van de band, om te horen hoe blij hij is.

Noisey: Mooi man, Coachella.

Koen: Ja, echt supervet. Dit is het hoogtepunt van het jaar, nu al. Het gaat allemaal harder dan ik had verwacht.

Heb je enig idee hoe het is gegaan?

Mijn label Mind Of A Genius wilde dit heel graag. Dat hebben ze vanaf het begin gezegd. Ik dacht: het zijn Amerikanen, die lullen maar wat. Op het Reeperbahn Festival in Hamburg was ik een biertje aan het drinken toen ik een sms’je kreeg vol scheldwoorden. Daar stond het woord Coachella tussen. Ongelooflijk! Toen de bevestigingsmail kwam heb ik een vreugdedansje door de kamer gemaakt.

Wat voor dansje?

Een tango.

Wat maakt Coachella zo belangrijk?

Volgens mij werkt het supergoed als je door andere festivals geboekt wil worden. Wij zijn een alternatief Nederlands bandje met nog geen 6000 Facebook-likes. Dat is toch een beetje spannend. Als je kunt zeggen: we staan op Coachella, dan durven ze het wel aan.

Hoe staat het sinds gisteren met de Facebook-likes?

Er zijn er iets van 150 bijgekomen. Daar doe je het voor, natuurlijk.

Ben je alweer met nieuwe muziek bezig?

Jazeker. Mijn debuut Close Eyes To Exit lag ongeveer anderhalf jaar klaar voordat hij uitkwam. Dat album was totaal niet pretentieus. Nu weet ik wie naar mijn muziek luistert, voor wie ik het maak. De nieuwe liedjes zijn niet zozeer poppier, maar wel meer urban, met donkere elektronica.

Komt dat ook doordat Klangstof van soloproject tot volledige band is uitgegroeid?

Alles komt nog steeds volledig uit mijn hoofd, maar het helpt dat ik bandleden heb die snappen wat ik wil. In de studio zit ik meestal met onze toetsenist, die daarnaast een supergoede producer is. En ik heb een drummer; zelf kan ik dat niet. Zij zijn een soort extensions van mijn brein.

Je staat volgende week op Eurosonic en Noorderslag. Als het een beetje meezit gaat heel Europa jullie daarna boeken. Ondertussen lonkt Amerika. Hoe moet dat nu?

Mijn Amerikaanse en Europese boeker zouden het liefst zien dat we het hele jaar touren. Dan ben je driehonderd dagen van huis en dat vond ik toch een beetje een eng idee. We gaan het dus iets rustiger aan doen. Rond Coachella hebben we drie maanden voor Amerika geblokt. Vanaf juli is Europa aan de beurt. Lowlands zou leuk zijn, Down The Rabbit Hole; dat soort festivals. En verder hoop ik op de ‘Lowlandsen’ van Europa.

Jullie worden in de internationale pers nog wel eens als Noorse band neergezet, maar wij Nederlanders mogen toch met de eer strijken?

Zeker, ik ben gewoon een kaaskop.