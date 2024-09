Klassieke naaktportretten streven naar een radicale gelijkheid tussen man en vrouw

Het is niet makkelijk om eeuwenoude kunsttradities te veranderen, maar kunstenaar Kendric Tonn doet toch een poging. Hij wil met zijn werk zorgen voor meer gelijkheid tussen de naaktheid van mannen en vrouwen, door ze op een manier te tonen die hij zelf “radicaal gelijk” noemt.

Female Nude in Studio Interior (M Reclining), Kendric Tonn, 2014

Tonn wil na millennia van seksualisering de kunst niet opeens ontdoen van de schoonheid van het vrouwelijke lichaam en hij wil ook zeker geen wraak nemen op mannen door ze een koekje van eigen deeg te geven. Tonn wil juist de erotische aard van beide geslachten afbeelden, zonder daarbij beïnvloed te worden door enige vorm van stigmatisering. Of hij nou een vrouw of een man afbeeldt, de kunstenaar is altijd op zoek naar iets esthetisch, met een emotionele diepgang die door iedereen op prijs kan worden gesteld, los van geslacht en seksuele voorkeur.

Composition in Cherry Season Colors, Kendric Tonn, 2015

De fascinatie van Tonn met het naakt komt doordat hij gelooft dat mensen een natuurlijke interesse hebben in elkaar: “Ik denk dat naaktheid in beeldende kunst een interessant onderwerp is, omdat we als mens geprogrammeerd zijn om geïnteresseerd te zijn in anderen,” vertelt de kunstenaar aan The Creators Project. “Hiermee doel ik niet alleen op seksuele impulsen, maar ook het verlangen om andere mensen te begrijpen en te observeren. En wat is hier nou meer voor geschikt dan het naaktportret?”

Male Nude, Curled in Chair, with Various Color Accents, Kendric Tonn, 2016

“Maar als kunstenaar probeer ik niet alleen te observeren, maar ook iets te uiten. Het universele aspect van het naakte lichaam is een belangrijk deel van wat ik probeer te vertellen: dat we duizenden jaren geleden allemaal naakte primaten waren en dat we dat over duizend jaar nog steeds zijn,” vertelt Tonn. “Als ik als kunstenaar een wens mocht doen, dan zou ik een sprankje menselijk medeleven vanuit mijzelf en mijn modellen willen doorgeven aan iemand in de verre toekomst.”

Male Nude in Studio Interior (composition in triangles), Kendric Tonn, 2015

Naast een medemenselijke kijk op de wereld, tonen de schilderijen ook veel kwetsbaarheid. De kunstwerken zijn namelijk niet alleen het resultaat van Tonns kunstenaarstalent, maar ook van de vertrouwde band die hij heeft opgebouwd met zijn modellen. “Het proces wat ik met mijn modellen doorloop, is extensief en duurt lang. Een van de redenen hiervoor is dat ik de gezichten wil laten zien van mensen die zo veel tijd met mij hebben besteed dat ze zich niet langer bewust zijn van mijn aanwezigheid.”

C. Sleeping, with Red Drapery, Kendric Tonn, 2015

Ga naar de website van Kendric Tonn voor meer van zijn kunst.