Kleinschalig kapitalisme vanuit de woonkamer in Cuba

Het communistische Cuba is in razend tempo aan het veranderen, waardoor er steeds meer ruimte komt voor particulier initiatief. Langzaam laten de Castro’s de teugels vieren, en sinds 2011 mogen Cubanen zelfs een eigen onderneming beginnen. In de steden schieten de winkeltjes van propiacuentas – zoals de mensen die voor eigen rekening werken worden genoemd – uit de grond.

Vanuit hun vervallen huizen proberen de Cubanen aan harde valuta en extra inkomsten te komen. Een gemiddeld staatsloon van tussen de 12 en 30 euro per maand is niet toereikend om rond te komen, en eigen handeltjes leveren in de regel meer op. Een noodgedwongen kapitalisme dus, voordat het communisme officieel aan z’n einde komt. De dubbele economie die het eiland kent, maakt de zoektocht naar keiharde Cubaanse Peso’s een bittere noodzaak en levert een uniek straatbeeld op.

