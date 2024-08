Kleptokrengen zijn de ergste nepo babies op aarde

Je hebt vast wel gehoord over nepo babies, de gefortuneerde kinderen van de elite van Hollywood (en rijke Britten) die dankzij hun familie moeiteloos carrière maken. Maar kleptobrats – kleptokrengen – zijn nog tien keer erger.

Kleptocratie is een soort overkoepelende term voor overheden waar de leiders hun eigen prestige en persoonlijke verrijking prioriteit geven boven het welzijn van de bevolking. Dictators en oligarchen regeren door middel van geweld, pikken alle lokale grondstoffen in en steken het geld dat voor de ontwikkeling van hun land gebruikt had kunnen worden in hun eigen zak. En dat geld geven ze vervolgens vaak uit aan hun kinderen: de kleptokrengen.

Het is onvermijdelijk dat de kleptocraat het door hen geplunderde land aanschouwt en besluit dat het geen goede plek is voor hun kinderen om in op te groeien. Terwijl burgers in armoede leven, geven ze hun kinderen een luxueus leven in het Westen, met de beste scholen, landhuizen, auto’s en feesten die met geld te koop zijn.

Neem bijvoorbeeld Teodorin Nguema Obiang, de playboy-prins van Equatoriaal Guinea, die lacunes in de Patriot Act gebruikte en geld stal om in de VS naar school te gaan, een dik huis in Malibu, een privéjet, speedboat en een ware vloot aan auto’s te kopen, te feesten met Amerika’s grootste muzikanten en ‘s werelds grootste verzamelaar van Michael Jackson-memorabilia te worden – inclusief de witte kristallen handschoen.

Maar dat is slechts het topje van de ijsberg.

Dure educatie is natuurlijk een belangrijk privilege van het kleptokreng – deels omdat universiteiten, in tegenstelling tot banken en veel financiële instituten, onder de Amerikaanse wetgeving niet verplicht zijn om de afkomst van het aan hun betaalde geld na te gaan, ongeacht het bedrag. (Hetzelfde geldt voor borgrekeningen van vastgoed.)

Dus toen het tijd werd dat de zoon van Kim Jong Il naar school ging, stuurde hij Kim Jong Un naar Zwitserland, waar hij naar verluidt de bijnaam Dim Jong Un kreeg. Bo Xilai, een Chinese politicus die berucht is om zijn macht en corruptie, stuurde zijn zoon met een Porsche naar Harvard en vervolgens naar Oxford, waar hij op een podium met Jackie Chan heeft gefeest. Ook Xi Mingze, de dochter van Xi Jinping, is naar Harvard gegaan.

In Rusland werd het zo erg dat er in 2016 een wetsvoorstel werd ingediend om Russische ambtenaren te verbieden hun kinderen naar buitenlandse scholen te sturen. Het voorstel werd niet doorgevoerd. In plaats daarvan stuurde Dmitry Peskov, Poetins perssecretaris, zijn dochter naar een Parijse school, waar zij en haar moeder volgens CNN een appartement van 2 miljoen dollar (1,8 miljoen euro) hebben. Ze zou hebben gezegd dat het Russische onderwijssysteem een “ware hel” is. Ik vraag me af wie daar iets aan zou kunnen doen? De dochter van Sergei Lavrov, Poetins minister van Buitenlandse Zaken, gaat in Londen naar school, met een appartement van 5,8 miljoen dollar (5,3 miljoen euro). De grote man zelf, Vladimir Poetin, doet erg geheimzinnig over zijn familie, maar er zijn meldingen dat de kinderen die hij kreeg met de voormalige Olympische gymnast Alina Kavaeva ergens in Zwitserland zitten verscholen.

Saif Al-Islam, zoon van de beruchte Libische dictator Muammar Gaddafi, is in Londen naar de univeristeit gegaan. Salman bin Hamad bin Isa al-Khalifa, de kroonprins van Bahrein, heeft zijn opleiding in de VS en het VK gevolgd. Bashar Al-Assad, de nepo baby-dictator van Syrië, heeft in Londen een opleiding tot oogdokter gevolgd. Alledrie werden ze vervolgens deel van overheden die hun burgers vreselijk behandelen.

En dan heb je nog de feesten.

Mutassim Gaddafi, de wijlen zoon van Muammar Gaddafi, heeft Beyoncé 1 miljoen dollar betaald om op te treden bij zijn Nieuwjaarsfeest in Saint-Barthélemy, waar Usher, Jay-Z, Russel Simmons en Jon Bon Jovi ook bij waren. In Kazachstan heeft Kanye West voor 3 miljoen dollar (2,75 miljoen euro) opgetreden voor de trouwerij van de zoon van de dictator, Elton John voor 1,5 miljoen dollar (1,3 miljoen euro) voor de verjaardag van de schoonzoon van de dictator, en Nelly Furtado voor de dochter van de dictator.

Isabel Dos Santos, de door Interpol gezochte dochter van de Angolaanse dictator José Eduardo Dos Santos, heeft concerten van Mariah Carey en Nicki Minaj gehost. Niets zegt “GIRL POWER!!!!!” – zoals Nicki in een Instagrampost schreef – als de olie-industrie van je land 3,5 miljard dollar (3,2 miljard euro) lichter maken terwijl de helft van je land op minder dan 2 dollar per dag (1,84 euro) leeft en de 16de slechtste levensverwachting in de wereld heeft. Ja, iedereen gunt hun kinderen de best mogelijke levens. Maar de meesten van ons beroven en mishandelen niet een hele bevolking om ze dat te geven.

