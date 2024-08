Met deze Chrome-extensie zie je het web alsof je kleurenblind bent

De meesten van ons bewegen zich vrij door de wereld en gaan ervan uit dat de kleuren en tinten die we om ons heen zien door zo’n beetje iedereen hetzelfde worden gezien – als ik een stoplicht rood noem, zal bijna iedereen om me heen zeggen dat ding ook echt rood is.

Helaas is dat niet voor iedereen het geval. Volgens stichting Accessibility is 1 op de 12 mannen kleurenblind en 1 op de 200 vrouwen in Nederland kleurenblind. De vorm die het meest voorkomt is deuteranomalie, waarbij mensen moeite hebben met groen. Ongeveer 1 op de 33.000 mensen is achromaat en ziet zelfs helemaal geen kleuren.

Gelukkig kunnen webdesigners de online wereld wat fijner maken maken voor mensen die moeite hebben met kleuren van elkaar te onderscheiden. En om dat te doen heeft ontwikkelaar Andrew VanNess de Chrome-extensie Colorblindly gemaakt. Met deze plugin is je browser zo in te stellen dat de wondere internetwereld kunt bekijken door de ogen van mensen met verschillende soorten kleurenblindheid. Hiermee kunnen ontwerpers ervoor zorgen dat hun sites goed te zien zijn voor iedereen. Dat is wel zo vriendelijk.

De extensie “legt een CSS-filter over de website om de kleurverhoudingen aan te passen in lijn met verschillende soorten kleurenblindheid,” schrijft VanNess op Github.

Het internet door de ogen van verschillende soorten kleurenblindheid zien is een bijzondere ervaring. Bij achromatomalie zie je alleen wat blauwtinten, switch je naar achromatopsie – of volledige kleurenblindheid – dan wordt zo goed als alle verzadiging uit afbeeldingen gezogen. Protanopie (geen rood zien) en deuteranopie zien er het vreemdst uit – het lijkt wel alsof alle kleuren omgedraaid zijn.

Het is nogal een verhelderende ervaring voor iemand die goed kan zien zoals ik. Voor veel mensen met kleurenblindheid kan webdesign waar beter over nagedacht is echt heel veel betekenen. Dus laten we goed webdesign allemaal niet voor lief nemen en ervoor zorgen dat mensen met een beperking ook lekker kunnen surfen.

