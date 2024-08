De Japanse fotograaf Momo Okabe won twee jaar geleden de Foam Paul Huf Award met haar indringende, kleurrijke foto’s van twee van haar geliefden, Kaori en Yoko, die allebei een lang proces van geslachtsverandering ondergingen. De serie Tote is een vervolg op die serie, en foto’s van die serie worden 22-24 september voor het eerst fysiek tentoongesteld op Unseen, in de Westergasfabriek in Amsterdam (samen met vele andere fotoseries uiteraard).

Bekijk de serie Tote hieronder.