Action Bronsons kleurrijke repen met marshmallows en cornflakes

Porties: 8-10

Voorbereidingstijd: 10 minuten

Totaal: 20 minuten

Ingrediënten

460 gram mini-marshmallows (of knip een paar grote marshmallows in stukjes met een schaar)

85 gram ongezouten boter

400 gram verschillende cornflakes (Rice Krispies, Coco Pops, Smacks, Honey Pops, etc.)

10 Oreo-koekjes, in kleine eetbare stukjes gebroken met je handen

Bereidingswijze

1. Doe de cornflakes en de koekjes in een grote kom en zet apart. Vet een ovenschaal van 30/23cm in met een beetje boter en zet apart.

2. Smelt de boter in een middelgrote pan op over middelhoog vuur. Voeg de marshmallows toe, kook, en roer tot de marshmallows in 5 minuten gesmolten zijn. Giet het marshmallow-mengsel in de kom met de cornflakes en de koekjes. Roer tot het één geheel is. Verdeel het mengsel op de ingevette bakplaat en smeer uit tot een gelijke laag. Druk het mengsel zachtjes aan, anders eindig je met een scheef eindresultaat. Zet de ovenschaal apart en laat het mengsel in ongeveer 30 minuten hard worden. Haal als het hard is uit de schaal en snijd in stukken.