protip: klik niet op die neplink in WhatsApp

Oké, dit is het probleem: We maken er de afgelopen tijd een potje van.

Eerst was er die gigantische hack van Google Docs die zich als een lopend vuurtje verspreidde doordat mensen op vage links klikten, en toen gebeurde min of meer hetzelfde met een aanval met ransomware. En nu probeert iemand WhatsApp-gebruikers zover te krijgen om vage software te installeren door ze op een neplink te laten klikken.

Videos by VICE

Het werd zondagavond ontdekt door iemand op Reddit. De neppe URL ziet eruit als de echte website van WhatsApp (www.whatsapp.com), maar is geschreven met cyrillische letters. Het is niet voor het eerst dat hackers zo’n geintje proberen uit te halen. Als je erop klikt, word je naar een andere site geleid die je vraagt om een shady Chrome-extensie te downloaden die eruit ziet als adware. Hij is inmiddels niet meer te vinden in de Chrome store, en een woordvoerder van Google bevestigt per mail dat Google de extensie verwijderd heeft.

Nu je dit weet, is het klaar, begrepen? Klik in godsnaam niet op die link. Klik. Niet. Op. Die. Link.

Als je toch in de verleiding komt, zijn hier een aantal manieren waarmee je ervoor kunt zorgen dat je niet in de maling wordt genomen. Let er allereerst goed op of de URL hetzelfde gespeld is als het echte product of bedrijf. Hieraan kon je de neplink op WhatsApp meteen herkennen. Veel nette bedrijven beveiligen je internetverbinding daarnaast met een HTTPS-encryptie, dus kijk goed of je dat in de link ziet als je een site bezoekt waarvan je denkt dat ‘ie nep is (in Chrome zie je dat aan een groene “HTTPS” voor de URL).

Hou het veilig.