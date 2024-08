Klimaatactivisten verstoorden vandaag de grootste gasconferentie van Europa

Activisten van verschillende organisaties en uit verschillende landen verstoorden vandaag de gasconferentie met de toepasselijke naam ‘Flame’. Belangenbehartigers en bedrijven zoals Shell en Exxon komen er jaarlijks samen om nieuwe gasprojecten op te zetten, en is vooral bedoeld om het duurzame imago van gas op te vijzelen.

Grote oliebedrijven proberen gas als zogenaamde ‘transitiebrandstof’ te pushen bij overheden. Gas stoot bij verbranding vergeleken met olie en vooral kolen een stuk minder CO2 uit. Landen die van kolen afstappen op gas zouden daarom op papier gemakkelijker aan hun beloofde CO2-reductie komen.

Videos by VICE

Maar veel klimaatactivisten (en wetenschappers) zijn het hier niet mee eens. Gasprojecten vereisen nieuwe investeringen die niet thuishoren in een duurzame toekomst – investeringen die ook naar andere energiebronnen zouden kunnen vloeien. Gas wordt wel de light-sigaret onder de fossiele brandstoffen genoemd – iets minder onverantwoord dan kolen, maar nog steeds onverantwoord. Gas stoot de helft uit van kolen, maar nog altijd 45 keer zo veel als een windmolen (10 gram co2 per kilowattuur versus 500 gram co2 voor gas, en 1000 voor kolen).

Vandaag vindt de 25ste verjaardag van Flame plaats in het Okura Hotel in Amsterdam. Een stuk of 20 klimaatactivisten drongen het hotel binnen. Het doel was om een manifest voor te dragen in de conferentiezaal, maar voordat ze hun tekst konden voorlezen werden de activisten door de beveiliging hardhandig van het terrein afgewerkt.

Een tweede actie die later was gepland in de lobby kon niet doorgaan omdat andere groepen activisten voor de poorten van het terrein door agenten werden onderschept.

Foto: Christopher Pugmire

Foto: Christopher Pugmire

Foto: Christopher Pugmire

Foto: Christopher Pugmire