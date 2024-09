Klimaatontkenners geloven dat CO2-uitstoot goed voor ons is

Klimaatontkenners weerleggen de wetenschap dat klimaatverandering veroorzaakt wordt door de mens en zijn eigenlijk best wel blij met het veranderen van het klimaat: volgens hen is koolstof namelijk goed voor ons.

De klimaatconferentie, waar ik aan deelnam, is georganiseerd door conservatieven in Washington. Craig Idso is de oprichter van het Studiecentrum voor Koolstofdioxide en Klimaatverandering, een non-profit onderzoeksgroep gewijd aan het ondermijnen van klimaatwetenschap, en spreekt op de bijeenkomst: “CO2 in de atmosfeer is geen vervuiler, maar het is een levenselixer.”

Koolstofdioxide is simpelweg voedsel voor planten, betoogt hij. De toename van CO2 in de atmosfeer van de afgelopen eeuw heeft volgens hem ook voor een toename van de wereldwijde gewasproductie geleid “met dank aan de steeds grotere uitstoot van fossiele brandstoffen.”

