Klimaatontkenners geloven dat CO2-uitstoot goed voor ons is

Klimaatontkenners weerleggen de wetenschap dat klimaatverandering veroorzaakt wordt door de mens en zijn eigenlijk best wel blij met het veranderen van het klimaat: volgens hen is koolstof namelijk goed voor ons.

De klimaatconferentie, waar ik aan deelnam, is georganiseerd door conservatieven in Washington. Craig Idso is de oprichter van het Studiecentrum voor Koolstofdioxide en Klimaatverandering, een non-profit onderzoeksgroep gewijd aan het ondermijnen van klimaatwetenschap, en spreekt op de bijeenkomst: “CO2 in de atmosfeer is geen vervuiler, maar het is een levenselixer.”

Videos by VICE

Koolstofdioxide is simpelweg voedsel voor planten, betoogt hij. De toename van CO2 in de atmosfeer van de afgelopen eeuw heeft volgens hem ook voor een toename van de wereldwijde gewasproductie geleid “met dank aan de steeds grotere uitstoot van fossiele brandstoffen.”

De conferentie werd opgezet door het Heartland Instituut, een conservatieve denktank en een van de grootste bronnen van klimaatscepsis in de VS. Uit gelekte documenten bleek in 2012 dat Idso ongeveer €11.000 per maand van hen ontving.

Idso beweert, op basis van een onderzoek dat hij zelf publiceerde, dat de verbranding van fossiele brandstoffen voor een toename van €9.000 miljard van de landbouwopbrengst heeft gezorgd in de afgelopen jaren. Aangemoedigd door zijn eigen punten, vervolgde hij zijn verhaal door te zeggen dat we alle fossiele brandstoffen op Aarde moeten verbranden en dat het milieu daar alleen maar voordelen van zou ondervinden.

Helaas voor klimaatontkenners is dit niet alleen compleet misleidend, ook houden deze beweringen totaal geen rekening met de complexiteit van het ecosysteem van onze planeet en de reeks domino-effecten die zullen plaatsvinden als het kantelpunt bereikt zal worden.

Het grootste probleem van deze bewering is dat het aanneemt dat planten een oneindige hoeveelheid aan koolstof nodig hebben. Het neemt ook aan dat alle plantensoorten dezelfde hoeveelheid koolstof nodig hebben of dat ze op dezelfde manier zullen reageren op stijgende temperaturen. Maar als je eens goed kijkt naar de meer dan 400.000 beschreven plantensoorten, dan weet je wel beter.

Sommige soorten, zoals alpineplanten, zullen sterven bij hogere temperaturen. Andere zullen meer water nodig hebben omdat ze anders verschrompelen in de steeds drogere omgeving. Planten die in ondiep water leven, zullen ten onder gaan aan de stijgende zeespiegel. Daarnaast zullen ze ook worden beïnvloed door de reacties van bestuivende insecten en herbivoren die anders reageren op de hogere temperatuur.

“Wij hebben een groot aantal landbouwgewassen die afhankelijk zijn van bestuivers, namelijk ongeveer eenderde van ons voedsel,” vertelt Rich Hatfield, bioloog aan de Xerces Society, een non-profitorganisatie die zich bezighoudt met het behoud on ongewervelden.

Andere soorten zullen zelfs helemaal verdwijnen. Hommels zijn bijvoorbeeld belangrijke bestuivers voor wilde bloemen en gewassen, maar hun populatie is in de afgelopen twintig jaar met 90 procent verminderd.

Terwijl Idso betoogt dat koolstofuitstoot de groei van planten bevordert – wat ook in sommige gevallen zo is – zorgt de stijging in de atmosfeer ook voor verdroging. Deze verdroging tast nu al ongeveer 46 procent van het land in Afrika aan en in 2050 kan de tarweoogst al met 35 procent zijn afgenomen.

Idso en veel wetenschappers van het Heartland Instituut proberen deze argumenten af te doen als onzinnige angsten van de liberalen.

Volgens de wetenschappers van het Heartland Instituut zal

klimaatverandering de grootste zegen voor de volksgezondheid zijn in de geschiedenis van de mens.

Het zou Idso en zijn compagnons goed doen om terug te kijken naar de geschiedenis van de Aarde en wat er gebeurt als het klimaat grote veranderingen ondergaat: massa-extinctie. Ongeveer 250 miljoen jaar geleden is ongeveer 90 procent van het leven op Aarde in de uitgestorven tijdens het Perm en wetenschappers denken dat de extreme temperatuurveranderingen dat hebben veroorzaakt.





Volgens de wetenschappers van het Heartland Instituut zal klimaatverandering de grootste zegen voor de volksgezondheid zijn in de geschiedenis van de mens.

John Dunn, medisch directeur van een aantal ambulancediensten in Texas, draagt bij aan de publicaties van het instituut. Hij bespot de waarschuwingen van klimaatalarmisten en vertelt het publiek lachend dat opwarming van de aarde voor een daling zal zorgen in het aantal hart- en vaatziekten, infectieziekten en totale sterfte.

Alle levende wezens doen het beter bij warm weer, legt hij uit. “Winter is een moordenaar, zomer niet. Is iemand het daar niet mee eens?”

Jazeker. Maar liefst 97 procent van van de wetenschappers en de 196 landen die het klimaatakkoord in Parijs hebben getekend zijn het daar niet mee eens.

“Klimaatverandering heeft invloed op schone lucht en water,” vertelt Gina McCarthy, medewerkers van het Environmental Protection Agency van de VS al eerder aan Motherboard. Verhoogde temperaturen zorgen voor meer ozon, smog en kleine deeltjes in de lucht. Dit leidt weer tot meer respiratoire en cardiovasculaire aandoeningen.

Ziektes die verspreid worden door muggen, zoals malaria en dengue, zullen waarschijnlijk opbloeien als er meer neerslag valt en overstromingen toenemen, terwijl hittestress en verdroging de toegang tot water voor anderen onmogelijk maakt. “Vertel mij maar wat de voordelen voor de volksgezondheid zijn als er GEEN toegang is tot water?” vertelt ze.

En wat denkt Dunn van de zeespiegelstijging? “Dat is echt onzin.” Terwijl het publiek bulderend lacht, vult hij aan: “Je kan altijd verder van het water gaan wonen.”

In dat geval is Dunn vast van plan zijn wat logeerbedden klaar te maken voor de 25 miljoen mensen in de Verenigde Staten die verdrongen wanneer de zeespiegel stijgt.