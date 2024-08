Twee sceptici verloren een klimaatwedje en weigeren nu $10.000 te betalen

Wat moet je doen om mensen van het bestaan van klimaatopwarming te overtuigen: een weddenschap afsluiten.

“Wedden dat het wel zo is?”

In 2005 deed de Britse klimaatmodelleur James Annan precies dat. Hij sloot een weddenschap af met Galina Mashnich en Vladimir Bashkirtsev, twee klimaatsceptische natuurkundigen uit Rusland.

Annan was ervan overtuigd dat de temperatuur tussen 2012 en 2017 warmer zou zijn dan dezelfde periode tussen 1998 en 2003. De Russische wetenschappers wedden juist dat de temperatuur waarschijnlijk zou afnemen, omdat de zonneactiviteit zich in een laagconjunctuur bevindt.

De drie wetenschappers spraken een bedrag van 10.000 dollar af. Het was volgens Annan een “gentleman’s agreement”, maar in een artikel in Nature werd wel beweerd dat beide partijen bereid waren om hun weddenschap contractueel vast te leggen – iets dat de auteur van het stuk in Nature volgens Annan heeft bevestigd met Mashnich.

Hoe dan ook: het is nu 13 jaar later, tijd om de winnaar van de weddenschap te bepalen. Het is niet zo verrassend misschien, maar James Annan heeft gewonnen. De temperatuur ligt in de periode 2012 – 2017 beduidend hoger dan in 1998 – 2003. “Daar bestond eigenlijk nooit twijfel over,” schrijft Annan op zijn blog “zelfs al hadden Mashnich en Bashkirtsev het startjaar 1998 goed gekozen, aangezien dat een uitzonderlijk warm El Nino-jaar was.”

Op zijn blog plaatst hij de volgende grafiek:

Grafiek: van het blog van James Annan. De grafiek is gebaseerd op cijfers van het USA National Climatic Data Center

De weddenschap kwam tot stand doordat MIT-meteoroloog Richard Lindzen zich in 2004 afvroeg of mensen wel invloed hebben op het klimaat. Annan probeerde Lindzen te verleiden tot een weddenschap, maar Lindzen wilde alleen een weddenschap aangaan als de kansen 50-1 in zijn voordeel zouden zijn. Hij zou 10.000 dollar ontvangen als de aarde koeler zou zijn, en Annan maar 200 dollar als de temperatuur zou opwarmen. Er werd nooit een deal gemaakt. En het duurde een jaar voordat Annan de twee Russische klimaatsceptici vond die wél een weddenschapje aandurfden.

Maar 13 jaar later blijkt dat ook zij niet bereid zijn om zich aan hun weddenschap te houden.

Surprise, surprise. Climate contrarians are refusing to pay up after losing $10K bet with @jamesannan

Eind 2017 werd al duidelijk dat Galina Mashnich en Vladimir Bashkirtsev niet zouden gaan betalen. Mashnich reageerde niet op mails van DeSmogBlog, en van Bashkirtsev werd zelfs geen correcte contactinfo gevonden. Ten tijde van schrijven heeft Mashnich nog niet gereageerd op het contactverzoek van Motherboard.



De twee Russen voegen zich hiermee in het groeide lijst groep wetenschappers en sceptici – zogenoemde ‘coolers’ – die een weddenschap hebben verloren. Eind 2017 maakte The Guardian de balans op.

So @ClimateRealists what makes you more likely to be correct than these coolist losers?



Galina Mashnich

Vladimir Bashkirtsev

John McLean

Ian Plimer

David Archibald

Don Easterbrook

Kevin Longhttps://t.co/nboVr7zfcI — Lord Woody 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@Imanoneperson) December 26, 2017

Het is nogal een bont gezelschap, maar veel van hen zijn professor of wetenschapper. Zo beweerde een groep sceptici uit Australië en Nieuw-Zeeland in 2011 dat het dat jaar waarschijnlijk het koudste jaar sinds 1956 zou gaan worden. Daar bleek niets van te kloppen. Ook de eerder genoemde Robert Lindzen zal waarschijnlijk geen gelijk krijgen. Sinds zijn voorspelling in 2004 zijn 11 van de 13 jaar warmer geweest dan de periode ervoor. En zo zijn er nog een aantal sceptici die hun geld hebben gezet op afkoeling van de Aarde. Geen van hen heeft hun gelijk kunnen claimen.



Maar misschien als Marcel Crok of Thierry Baudet het proberen, dat het dan wel lukt?

