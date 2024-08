Met klimaatvriendelijke seks proberen mensen de wereld een beetje te helpen

De gemiddelde mens is bewuster dan ooit van het afval dat de wereld produceert: we vermijden plastic rietjes, nemen herbruikbare tassen mee naar de supermarkt en hebben allemaal een wel een Dopper® of een andere herbruikbare fles.

Maar sommige mensen gaan nóg verder in hun queeste om de plastic soep te verminderen en moeder aarde de zorg te geven die ze verdient: zero wasters proberen hun afval te beperken tot praktisch niets. Ze kopen zo min mogelijk voedsel in plastic verpakking, gebruiken geen schadelijke verzorgingsproducten met nutteloze wegwerppotjes en hebben allerlei trucjes om onze door wegwerpspullen gedomineerde maatschappij te omzeilen.

Maar op het gebied van seks is dat niet altijd even makkelijk: de pil zou volgens onderzoek vissen onvruchtbaar maken, de productie van condooms is ook belastend voor het milieu en als je je seksleven wil opspicen met seksspeeltjes, moet je er vaak bijnemen dat niet enkel de batterijen en de productie, maar ook het dumpen van de seksspeeltjes als je er klaar mee bent, schadelijk zijn voor de natuur.

We vroegen drie jonge mensen die hun ecologische voetafdruk zo klein mogelijk houden en de zero waste-levensstijl omarmen hoe je zo milieuvriendelijk mogelijk kan pompen, hoe ze omgaan met voorbehoedsmiddelen en menstruatie en naar tips om je seksleven zo groen mogelijk bij te kruiden.

Laura, 23

VICE: Hey Laura, zo duurzaam mogelijk wiepen, hoe doe jij dat?

Laura: Ik heb om ecologische redenen gekozen voor een spiraal: dat zit eenmalig in een kartonnen verpakking, het spiraaltje zelf zit in plastic. Maar dat heeft een houdbaarheidsdatum van vijf jaar, waardoor ik geen pillen hoef te slikken en andere verpakkingen moet kopen. Voor mijn menstruatie gebruik ik een cup en wasbare inlegkruisjes. Uiteindelijk wil ik een natuurlijke anticonceptie waarbij ik m’n cyclus moet volgen en moet checken wanneer ik vruchtbaar ben en wanneer niet, zodat ik zelfs geen spiraal hoef te kopen.

Zoiets is wel spannend, lijkt me.

Het zal wel moeilijk worden, ja, maar het is ook voordelig: ik produceer geen afval en mijn lichaam wordt niet vervuild met chemicaliën. Er zijn genoeg vrouwen die het doen, dus ik weet dat het kan.

Maar deze oplossing werkt misschien minder goed als je veel one night stands hebt. Dan ligt een soa zo op de loer.

Klopt. Maar daar heb ikzelf eigenlijk geen ervaring mee, ik heb alleen maar seks gehad in relaties met partners waarvan ik weet dat ze geen soa’s hebben. Je moet goed bij jezelf nagaan: is het ‘t waard om het risico te lopen dat je ziek wordt, puur omdat je rubber wil vermijden? Je kan wel zoeken naar condooms van natuurlijk rubber en kijken waar het bedrijf dat je condooms maakt vandaan komt: kies liever voor een bedrijf dat in Nederland, België of Frankrijk gevestigd is dan voor een bedrijf dat jouw condooms van de andere kant van de wereld laat overvliegen.

Hoe ga je om met de post-seks-verzorging? Pak je telkens een papiertje om alles op te vegen?

Nee, we gebruiken altijd een handdoek! Trouwens, je moet echt niet samen douchen na de seks. Je bent sneller afgeleid en het water stroomt veel langer dan wanneer je in je eentje doucht. In m’n eentje beperk ik het watergebruik zo veel mogelijk: ik spring in de douche, maak mezelf even nat, zet de kraan uit om me in te zepen en spoel het vervolgens weer snel af.

Bespaar je ook op sexy lingerie?

Mijn bh’s en panty’s koop ik altijd in de kringloopwinkel. Ondergoed gaat me wel een stap te ver: tweedehands ondergoed zou ik niet meteen dragen.

Gebruiken jullie ook seksspeeltjes?

Ja. We zijn klimmers en hebben klimtouwen die net te versleten zijn om veilig mee te kunnen klimmen. Die gebruiken we om elkaar mee vast te binden. Zo hoeven we die touwen niet meer weg te gooien en hoeven we ook geen seksspeeltjes kopen. Ik zoek trouwens wel naar een dildo, maar wel eentje van glas, omdat dat duurzamer is en minder belastend voor het milieu. Ik zou niet zo snel dildo-vormige spullen, zoals plastic flessen, hergebruiken als dildo, omdat ik niet eender welk materiaal in m’n eigen lichaam wil steken. Op sommige flesjes kan nog inkt zitten of plastic en dat lijkt me gevaarlijk.

En hoe zit dat met glijmiddel? Of massage-olie?

We gebruiken vaak gewoon olijfolie. Dat werkt even goed. Mensen kennen zo vaak maar een functie toe aan een bepaald materiaal, terwijl het vaak voor zoveel verschillende dingen gebruikt kan worden.

Als zero waster kun je dus best creatief seksen.

Ja, en het brengt je dichter bij de natuur: je bent geforceerd om dingen zelf te maken en dat heeft ook veel voordelen. Dat geldt trouwens voor elk deel van je leven als je zero waster bent: omdat ik graag snacks eet, bijvoorbeeld, maak ik veel vaker mijn eigen koekjes, waardoor ik uiteindelijk minder chemische troep binnenkrijg dan die in verpakte snacks zit. Hetzelfde geldt over de badkamer of je seksleven: gebruik eens een sjaaltje om elkaar even te blinddoeken of vast te binden. Onlangs vonden we ook een pauwenveer, die gebruiken we om elkaar te teasen tijdens een massage.

En hoe sta je tegenover het eventuele resultaat van een wiepbeurt: kinderen?

Ik heb absoluut geen kinderwens. Mensen moeten wat meer nadenken over het effect van kinderen. Het is de grootste impact die je op het milieu kan hebben. En als je dan toch zo’n sterke kinderwens hebt, neem er dan maar eentje in plaats van vier.

Sophie (27)

VICE: Hoi Sophie! Zero waste seks hebben, hoe doe je dat?

Sophie: Zero waste seksen is behoorlijk moeilijk. Maar je kan in elk geval kijken hoe je duurzaam om kan gaan met je seksleven. In plaats van dat je veel en vluchtig sekst, en dus veel voorbehoedsmiddelen gebruikt, kan je minder, intiemer en met meer aandacht voor elkaar vrijen.

Hoe ga jij om met seksspeeltjes, bijvoorbeeld?

Ik heb weleens seksspeeltjes gerecenseerd, en op een gegeven moment kreeg ik er zoveel dat ik dacht: wat moet ik hier nou mee? Toen dacht ik: misschien is het een goed idee om ze op een tweedehandssite voor seksspeeltjes te zetten. Af en toe is het zo dat je een seksspeeltje bestelt dat niet je ding blijkt te zijn, en dan gooien mensen het weg. Daar zou ‘t een oplossing voor kunnen zijn. Maar dan moet het natuurlijk wel goed schoon zijn.

Wat voor seksspeeltje zou je aanraden als alternatief voor een siliconen dildo?

Je zou altijd met zelfgemaakte ijsjes kunnen spelen. Op een warme zomerdag is spelen met een perenijsje heerlijk. Ik zou alleen niet die ijsjes gebruiken om iemand mee te penetreren, maar eerder om over iemands lijf te strelen. Als je iemand beft kun je dit ook gebruiken.

Zijn er voorbehoedsmiddelen die zero waste zijn?

Nee, volgens mij niet. Ik gebruik zelf een koperspiraal waar geen hormonen in zitten. Die gaat lang mee. Maar het effect daarvan is wel dat ik meer buikpijn heb, alsnog veel menstrueer en emotioneler ben. Maar ik vind dat eigenlijk helemaal niet storend: het is een reden om het even rustig aan te doen, te mediteren, te reflecteren en even stil te staan bij jezelf.

Ik heb weleens gelezen dat er ook dierlijke alternatieven zijn, zoals schapendarm, die je kan gebruiken als condoom. Maar is dat wel veilig?

Dat denk ik niet. Je weet niet hoe goed zoiets blijft. Bovendien: de chemicaliën waarmee dat bewerkt zou worden om het te conserveren, zijn sowieso ook absoluut niet duurzaam.

Je had het net over menstrueren, ook dat hoort bij een seksleven, en ook dat levert veel prul op. Hoe ga jij daarmee om als zero waster, bijvoorbeeld?

Ik ben veel bezig met body positivity en waarom we ons soms voor ons lichaam schamen. Toen ik me begon te verdiepen in menstrueren en ‘free bleeding’, las ik op verschillende plekken dat je je menstruatiebloed ook aan je planten kan geven als voeding. Er zitten namelijk veel voedzame stoffen in, zoals stikstof, fosfor en kalium. Hiervoor gebruik ik Thinx, uitwasbaar ondergoed dat je menstruatiebloed opvangt. Dat bloed giet ik over in m’n gieter met water en geef ik aan m’n planten. Dat is best een duurzame oplossing: je verbruikt geen maandverband meer en je doet wat met het afval dat jij produceert. In eerste instantie klinkt dat misschien gek, maar het kan heel normaal zijn: we gebruiken ook mest, ofwel poep, voor onze planten.

Sandra* (22)

VICE: Ha Sandra! Om zero waste seks te kunnen hebben, moet je partner daar ook wel een beetje bij meewerken. Hoe gaat hij om met jouw zero waste-levensstijl?

Sandra: Hij is er niet echt fan van. Hij houdt bijvoorbeeld heel erg van hele sterk geurende, bijtende schoonmaakproducten om schoon te maken, terwijl ik daar tegen ben, omdat dat erg schadelijk is voor het milieu. Hij noemt me een ‘ecokutje’, haha. Ik dring m’n mening ook niet aan hem op, maar zodra we samen zouden wonen, zou ik wel het huishouden zo ecologisch mogelijk organiseren.

En in je seksleven?

Ik heb een spiraaltje. Ik weet dat dat van plastic is en dus niet volledig zero waste. Je hebt sommige zero wasters die uitrekenen wanneer ze vruchtbaar zijn en wanneer niet. Die gebruiken geen voorbehoedsmiddelen. Maar ik vind dat een te groot risico. Voor de rest heb ik een vaste relatie, ben ik getest op soa’s en weet ik dus dat we geen condoom nodig hebben.

Wat vind jij van natuurlijke alternatieven voor condooms? Bijvoorbeeld voor het zingen de kerk uit?

Als je geen soa wil en je hebt veel korte relaties, dan moet je niet op condooms besparen, vind ik. Je mag niet zo ver gaan dat je je gezondheid op het spel zet. Een condoom zou ik dus altijd blijven aanraden als je geen vaste relatie hebt.

Heb je nog andere tips om je seksleven op te spicen in zero waste-stijl?

Nou, ik dacht er ooit aan om seksspeeltjes aan te schaffen, maar toen zag ik verschillende topics op Facebookpagina’s over hoe ingewikkeld is om die milieuvriendelijk te reinigen. Ik dacht er wel eens aan om de klassieker te gebruiken: een komkommer, maar er is me verteld dat als je die komkommer gebruikt, die vervolgens wast en dan teruglegt in de koelkast, dat die een dag later volledig rot is. Dat vind ik dan ook verspilling.

Zou je uiteindelijk kinderen willen?

Ik heb een heel sterke kinderwens en eigenlijk wil ik zo snel mogelijk een kind. Ik weet dat dat de aarde ook belast, maar ik ga proberen ze zo milieuvriendelijk op te voeden. Ik zit nu in Facebookgroepen voor hoe je zo duurzaam mogelijk kan leven met kinderen. In de zero waste-wereld wordt er altijd heftig gediscussieerd over het hebben van kinderen en als ik lees dat iemand zegt dat het egoïstisch is om kinderen te krijgen, voel ik me aangevallen in m’n diepste van m’n ziel, omdat ik dat zo graag wil.