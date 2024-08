Klompen en hectoliters bier op jongerencamping Dennenoord

Weinig ter wereld is zo sick als voor het eerst als tiener op vakantie gaan zonder je ouders. Als je in Nederland wil blijven en een passie hebt voor bierkratten leegdrinken, bierkratten stapelen en op bierkratten zitten om nog meer bierkratten leeg te drinken, dan zijn er een paar beruchte plekken waar je heen kunt. Je kan bijvoorbeeld naar Terschelling in het noorden, Renesse in het zuiden en camping Dennenoord, bij Ommen, in het oosten.

Dennenoord is dertig jaar geleden opgericht door Jan, die de camping nu samen met zijn zoon Thomas (18) beheert. De gemiddelde campingbezoeker is 17 of 18 jaar oud en veel komen zelf ook uit het oosten van Nederland.

Videos by VICE

Fotograaf Christopher Pugmire sliep twee nachten op de camping en maakte deze zomerserie.