Klusfluencers: we spraken de man die zijn vrouw altijd filmt terwijl ze stuukt

In de serie Klusfluencers spreken we de youtubers die filmen hoe ze de wereld een beetje mooier maken.

De meeste ongelukken gebeuren in huis, en ik ben altijd blij verrast als het me gelukt is om zonder open wonden of schade aan de waterleiding een boekenplankje op te hangen.

Videos by VICE

Vaak heb ik mijn bescheiden klussuccessen volledig te danken aan youtubefilmpjes. Er zijn namelijk ook mensen die weten hoe het wél moet, en die hun kennis ook nog eens delen met de wereld. Gratis en belangeloos. Ik vind het fascinerend. Is dit pure liefdadigheid, willen ze de samenleving echt verlossen van onkunde, of is een klusfilmpje gewoon een slimme strategie om stiekem roem en views binnen te harken? Ik wil weten wie die alledaagse helden achter youtube-klusvideo’s zijn. Deze week: Nicole en Michael, die in hun inspirerende filmpjes hun eigen plafond stuken terwijl ze het glazen plafond afbreken.

Michael maakte al kookvideo’s waarin hij snacks bereidt en kon het niet laten ook de hobby van zijn vrouw vast te leggen. “Ik vind het heel knap wat ze allemaal doet, vrouwen doen dat niet zo snel. Zij ging steeds meer klussen en ik ging daar steeds meer achteraan lopen met mijn telefoon. En die video’s worden meer dan 140.000 keer bekeken, 600 duimpjes omhoog.”

Nicole zelf is (“daar moet ik wel eerlijk over zijn”) niet altijd blij de aandacht: “Soms ben ik bezig, en dan staat Michael weer achter me. Dan denk ik: sodemieter op met die telefoon. Dan staan die filmpjes online en krijg je weer reacties van echte stukadoors, die zeggen: “Dat is toch niet professioneel, wie denkt ze wel niet dat ze is?” Maar ik stuuk niet bij de buren, ik stuuk gewoon bij ons thuis omdat ik het leuk vind. Ik pretendeer helemaal niet dat ik een echte stukadoor ben.” Ook blijken de Youtubers nogal eens een verkeerde focus te hebben. “Er is ook een video waarin ik op mijn hurken zit, en dan reageert iedereen ‘Hé, een bouwvakkersdecolleté’. Dan zeg ik tegen Michael: gooi die video er maar af. Maar dat doet hij dan ook weer niet. Dan zegt ie: ‘nee joh, dat vinden mensen juist leuk.’”

Het is dus soms even doorbijten, maar er worden wel hogere doelen bereikt. “Wat ik wel leuk vind, is dat ik soms reacties krijg van vrouwen die zeggen: ik zat zo tegen dat klussen aan te hikken, ik durfde het niet, maar ik heb ook geen geld voor een echte bouwvakker. Ik ga het gewoon zelf doen, heb je nog tips? ” zegt Nicole.

“Je hebt natuurlijk ook dat programma Help mijn man is klusser op RTL. Zij dikken al die ellende enorm aan en buiten dat uit,” zegt Michael. “Mannen worden daar neergezet als een stel trieste wezens. Maar ik dacht: vrouwen, pak dat gewoon zelf aan en ga dat doen. En mijn vrouw doet dat gewoon allemaal, dus ik het ging het filmen.”

Zelf helpt Michael heel af en toe mee, (“Hij tilt altijd de bak met stuuk.”) maar op de filmpjes zie je hem vooral in de weg lopen en commentaar geven vanaf de zijlijn. Dat blijkt een bewuste stijlkeuze: Michael: “Het is een beetje zo gegroeid. We kregen heel veel reacties van mannen op die video’s, in de trant van: die lapzwans die doet niks. En toen ben ik gewoon in die video’s aardappels gaan schillen enzo, om een beetje extra contrast te creëren. Dat levert heel veel reacties op.”

We kunnen nog heel wat verwachten van dit duo: “Ik heb twee video’s klaarstaan die ik nog moet monteren,” zegt Michael. “Ze heeft de slaapkamer gestuukt, en een buitenmuur bij onze loungebank.” Nicole is ook met oude palletplanken in de weer: “Daar heb ik nu een toch best wel mooi kastje van gemaakt, helemaal voor niks. Behalve de scharniertjes dan, die heb ik gekocht.”