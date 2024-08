Waarom zou je knäckebröd kopen als je het ook zelf kunt maken?

Zelf brood bakken is niet alleen hartstikke leuk, het is ook enorm stressvol. Het is moeilijk om te leren, en als je het verpest valt er met de beste bedoelingen geen fatsoenlijke Instagram story van te maken. Daarom moet je ook geen brood bakken, maar knäckebröd. Dat is namelijk veel makkelijker.



Waarom? Je hebt wel de lusten, maar niet de lasten van brood bakken. Ruikt het huis lekker? Check. Valt er wat te kneden en te kliederen? Jep. Is het kinderlijk eenvoudig om de boel te verprutsen? Totaal niet! Bovendien kan je in korte tijd meer knäckebröd maken dan je in een heel jaar kunt opeten.

Een Zweed eet gerust bij elke maaltijd wat knäckebröd. Dat zeg ik niet, dat zegt Emma Bengtsson, chef-kok bij tweesterrenrestaurant Aquavit in New York. En zij kan het weten, want ze is Zweeds en ze ontbijt elke dag met knäckebröd.

Je hebt natuurlijk geen flauw benul hoe je ‘knäckebröd’ uitspreekt, laat staan hoe je het zelf maakt. Gelukkig kwam Bengtsson bij ons langs om te laten zien hoe makkelijk het is.



Knäckebröd maak je met een stevig gistdeeg. Je rolt het dun uit en dan prik je er gaatjes in, zodat het niet opbolt. Daarna moet je het kort bakken. Zie je wel? Het is simpel. Simpeler dan knäckebröd in de winkel kopen? Misschien niet. Maar wel lekkerder.

Hier mengt Bengtsson alle ingrediënten in de kom van een keukenmixer en mixt het geheel langzaam met een deeghaak. Het kan ook met een mengkom en een houten lepel.

Ze mengt alles langzaam totdat het deeg een stevige bal vormt. Knäckebröd moet knapperig zijn, dus werk voorzichtig. Je wil niet te veel gluten activeren, want dan wordt het taai en kleverig. “Het moet niet te lang duren, dat mixen,” zegt Bengtsson. “Het moet niet te elastisch worden, dat willen we niet.”



Brood is een levend product (thanks, gist!) en daarom zijn er een boel factoren die meespelen in het eindresultaat. Zelfs de luchtvochtigheid heeft invloed op wat je straks uit de oven trekt. Daarom zijn dingen als de hoeveelheid melk die je toe moet voegen elke keer een beetje anders. Het recept van Bengtsson is een goed uitgangspunt, maar hoe vaker je het maakt, hoe meer je gevoel krijgt voor de verhoudingen.

Bengtsson zet de mixer uit, schept het deeg eruit en kneedt het een paar keer met de hand op een met bloem bestoven oppervlak, gewoon om het goed te kunnen voelen. “Het is een beetje plakkerig, maar het blijft wel goed bij elkaar. “Het is erg stevig,” zegt ze over het deeg. “Ik wil niet dat mensen bang worden als ze een grote klont zien. Het is gewoon een heel hard brood. “

Ze legt het deeg in een kom, bedekt het met plastic folie en laat het deeg rusten totdat het twee keer zo groot is. Je kunt zien of het goed gerezen is als je erop drukt en het daarna langzaam weer omhoog komt. Overigens zou je in theorie nu een week op vakantie kunnen gaan, want zo lang blijft het deeg nog goed in de koelkast.

Bengtsson rolt het deeg uit met een deegroller op een bakplaat met bakpapier erop. Ze drukt het nog eens goed aan, zodat het niet opbolt in de oven. Dan moeten er gaatjes gemaakt worden in het deeg. In Zweden hebben ze speciale deegrollers met puntjes eraan, maar je kan gerust een vork gebruiken. Bengtsson gebruikt hier een cocktailstamper. Daarna sprenkelt ze een beetje water en wat zout op het deeg.

Het deeg moet ongeveer tien minuten tot een kwartier in de oven. Bengtsson raadt aan om erbij te blijven. “Er zijn geen regels voor het keren of draaien van het deeg, omdat elke oven anders is. Je moet het in de gaten houden alsof je aan het babysitten bent. Dat is denk ik ook de reden waarom veel mensen hun deeg ‘hem’ of ‘haar’ noemen.”

Zodra het knäckebröd knapperig en goudbruin is, haalt ze het uit de oven en breekt ze het in stukken. Je kan het zo uit het vuistje eten, maar je maakt er net zo makkelijk een hele maaltijd van. Bengtsson maakt er hier een ontbijtje van door er plakjes hardgekookt ei op te leggen en een flinke spuit kaviaar uit een tube Kalles.

Stel, je hebt per ongeluk veel te veel knäckebröd gemaakt, wat dan? Niks. Het blijft een jaar lang goed. Bengtsson vertelt dat het daarom zo’n groot onderdeel is van de Zweedse geschiedenis. Een tip: bewaar het knäckebröd in de openlucht, door het bijvoorbeeld op te hangen zoals je met een streng knoflook zou doen. Als je het namelijk in een luchtdichte doos stopt, raak je de bite kwijt.

“Vroeger, toen mijn oma het maakte, maakte ze gelijk een enorme berg,” zegt Bengtsson. “Vroeger zat er in verpakt knäckebröd ook altijd een gat in het midden, zodat je het kon ophangen. Mensen bewaarden het bij de open haard, dan bleef het krokant en werd het niet muf.”



Knäckebröd dus. Maak het eens, bijvoorbeeld dit weekend. Had ik al gezegd dat het makkelijk is?

Bekijk hier het hele recept.

