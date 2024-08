Knappe borduursels van oude productverpakkingen

Als je op de hoogte wil blijven van onze beste stukken zonder je suf te scrollen, schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

Verpakkingen van supermarktproducten staan nou niet bepaald bekend om hun esthetische kwaliteit, maar kunstenaar Dagmar Stap kan er wel de schoonheid van inzien. Sinds een tijdje borduurt ze de verpakkingen na van bijvoorbeeld pakjes noedels, zakjes Skittles en sardientjes in blik, en dat doet ze tot in de kleinste details. Inmiddels kan ze een heel schap vullen met haar borduursels.

Dagmar was al gefascineerd door verpakkingen voordat ze het borduren goed onder de knie had gekregen. Ze studeerde illustratie aan Academie Minerva in Groningen, en tekende en schilderde veel. “Uit verveling schilderde ik weleens verpakkingen na die ik toevallig had,” vertelt ze. “Zo kon ik vastleggen wat ik daarna zou weggooien. Ik ben gaan borduren omdat ik dat soort dingen ook tastbaar wou maken. Borduren kost wel veel meer tijd en moeite, maar daardoor gaat de waarde ook omhoog.”

Dagmar wil de schoonheid van het alledaagse laten zien, van iets dat mensen normaal gesproken alleen zien als afval. Het eerste dat ze borduurde was dan ook datgene wat we misschien wel het meest weggooien: kassabonnen. Op het eerste gezicht zien kassabonnen ziet er nou niet bepaald bijzonder uit, maar Dagmar kan er toch veel bewondering voor opbrengen. “Door zo veel mogelijk informatie zo kort en zo duidelijk mogelijk op een papiertje te krijgen, ontstaat er in mijn ogen een patroon dat schoonheid heeft,” zegt ze.

Tegenwoordig is ze vooral gefascineerd door producten van de toko, de eetwinkel die het meest kleurrijk en divers is. “De gemiddelde Nederlandse supermarkt heeft veel producten die precies op de gemiddelde Nederlander zijn afgestemd. Het ziet er allemaal een beetje gelikt uit,” zegt Dagmar. “Maar in de toko liggen producten van een heleboel verschillende culturen. De rare composities, on-Hollandse smaken en productinformatie die door Google Translate is gehaald waardoor het voor geen kanten meer klopt – dat trekt mijn aandacht.”

Die productinformatie borduurt ze ook, elke letter en interpunctieteken. Ook al staan de verpakkingen vol met Aziatische leestekens, waardoor je soms nauwelijks meer kunt zien om welk product het gaat. Dat is vooral bij haar toko-borduursels weleens het geval. Van het product hieronder, dat nog het meest weg heeft van een pak melk, is bijvoorbeeld alleen af te lezen dat het van ‘The Coca-Cola Company’ is.

Hoe lang ze precies bezig is met een borduurwerk verschilt, maar ze schat in dat het gemiddeld tien dagen in beslag neemt. Op dit moment heeft ze al tien volle werkdagen besteed aan alleen al de voorkant van een pakje vermicelli, wat volgens haar vooral komt doordat er veel verschillende kleuren en ingrediënten op staan. Borduren is een rustige, haast meditatieve bezigheid. Het staat sterk in contrast met de Aziatische massaproducten die ze nabootst, die in alle haast worden gemaakt in fabrieken en gegeten door consumenten.

Wat haar eerstvolgende project gaat zijn, weet Dagmar nog niet precies. “Dat ontdek ik pas op het moment dat ik in de toko of supermarkt sta en een verpakking mijn aandacht grijpt. Maar wat ik wel weet, is dat ik nooit meer afkom van verpakkingen.”

De borduurwerken van Dagmar Stap zijn van 27 december tot 30 december te zien op This Art Fair in de Beurs van Berlage. Haar werk kan je ook bekijken op haar Instagram.