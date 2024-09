Knappe mensen zijn slecht in lange relaties, zegt de wetenschap

Al lange tijd wordt de impact onderzocht van wat wetenschappers ‘beauty premium‘ noemen, het ‘schoonheidsvoordeel’: mensen die er goed uitzien krijgen niet alleen meer aandacht op school en werk, ze lijken ook meer geld te verdienen dan hun minder aantrekkelijke collega’s. Maar volgens nieuw onderzoek dat afgelopen maand in Personal Relationships werd gepubliceerd, is “fysieke aantrekkelijkheid niet zonder risico’s.”

Een team van onderzoekers onder leiding van Christine Ma-Kellams, sociaal-psycholoog aan Harvard University en de University of La Verne in Californië, wilde beter zicht krijgen op de invloed van fysieke aantrekkelijkheid in relaties. Hebben mooie mensen kortere relaties en meer scheidingen? Ma-Kellams’ team heeft vier onderzoeken gedaan om te zien of er een verband is, en zo ja, welke factoren daarin zouden meespelen.

Videos by VICE

In de eerste twee onderzoeken stelde het team vast dat er inderdaad een correlatie is tussen schoonheid en relatiebreuken. In een experiment verdiepten twee vrouwelijke programmeurs zich in oude jaarboekfoto’s van middelbare scholen uit de late jaren zeventig en tachtig en beoordeelden ze mannen op de aantrekkelijkheid van hun gezicht. Daarna zochten de onderzoekers ze op op Ancestry.com om hun burgerlijke staat vast te stellen en constateerden ze dat degenen die waren gescheiden gemiddeld aantrekkelijker werden gevonden dan de getrouwde mannen. Het tweede experiment kwam uit op vergelijkbare resultaten: diezelfde programmeurs onderzochten de aantrekkelijkste beroemdheden volgens IMDb en Forbes, en de aantrekkelijkste mannen en vrouwen bleken over het algemeen kortere huwelijken te hebben.

Eerder onderzoek wees uit dat mensen die een relatie hebben na een tijdje niet meer naar anderen kijken. De onderzoekers zochten daarom uit of aantrekkelijkere mensen hun interesse in anderen langer behouden. Deelnemers aan het derde onderzoek, waarvan iets minder dan de helft een vaste relatie had, werd gevraagd om de mate van aantrekkelijkheid van een ’target’ van het andere geslacht vast te stellen. Onderzoekers ontdekten dat degenen die fysiek aantrekkelijker waren en een vaste relatie hadden meer interesse toonden in de targets. Volgens de auteurs van het onderzoek “kan dat schadelijk zijn voor een relatie, omdat het de opties voor een andere partner openhoudt.”

Een laatste experiment was gericht op de relatietevredenheid en de impact daarvan op de interesse voor mogelijke andere partners. Deelnemers die zich aantrekkelijker voelden (door het bekijken van een serie foto’s van minder aantrekkelijke mensen van hetzelfde geslacht) waardeerden afbeeldingen van aantrekkelijke targets van het andere geslacht als aantrekkelijker, vooral als ze hadden toegegeven dat ze ontevreden waren over hun huidige relatie. Hetzelfde gold niet voor mensen die zich onaantrekkelijk voelden door ze een serie foto’s te laten zien van aantrekkelijkere mensen. (De afbeeldingen werden van Google gehaald. De zoektermen waren ‘aantrekkelijke vrouw’, ‘onaantrekkelijke vrouw’, ‘aantrekkelijke man’, en ‘onaantrekkelijke man’.)

“De bevindingen zijn opmerkelijk,” zeggen de auteurs van het onderzoek, “omdat ze aantonen dat fysieke aantrekkelijkheid voorspelt dat er een kans is dat je relatie gevaar loopt – in dit geval, door ontevredenheid over de relatie.”

Over het geheel genomen suggereert het onderzoek dat mooie mensen meer kans hebben op een relatiebreuk, omdat ze minder bereid zijn om zich actief in te zetten om hun relatie te behouden. “Ik denk dat je door aantrekkelijkheid meer opties hebt op het gebied van relaties,” zegt Ma-Kellams tegen Broadly, “wat het moeilijk maakt om een relatie te beschermen tegen bedreigingen van buitenaf. In die zin is het hebben van teveel andere opties niet gunstig voor de lengte van een relatie.”

Ma-Kellams zegt dat ze geïnteresseerd raakte in dit onderwerp toen ze naar de bestaande literatuur keek over fysieke aantrekkelijkheid. Ze vroeg zich af of er nog een andere kant zat aan het idee dat schoonheid altijd wenselijk is. “Als je rondkijkt, merk je dat fysieke aantrekkelijkheid geen garantie is voor lange, bevredigende relaties,” zegt ze.

Hoewel mensen die zijn afgewezen door een knap iemand misschien troost vinden in deze bevindingen – sorry, het zou toch niet lang geduurd hebben – zegt Ma-Kellam dat mooie mensen hier ook iets van kunnen leren. “Een relatie beëindigen is niet per se iets negatiefs (afhankelijk van het perspectief), maar als het je doel is om een langdurige relatie te hebben, moeten aantrekkelijke mensen zich misschien bewust zijn van hun eigen beperkingen, en niet al te sterk leunen op hun eigen knapheid.”