Knapperige koekjes met miso en bruine boter

Porties: 36

Voorbereidingstijd: 15 minuten

Totaal: 1 uur

Ingrediënten

500 gram witte chocolade, gehakt

40 gram Rice Krispies

400 gram ongezouten boter, in blokjes

600 gram bloem

600 gram broodbloem

30 gram gemalen koffie

7,5 gram bakpoeder

6,2 gram baking soda

zout

300 gram Lichtbruine basterdsuiker

200 gram Kristalsuiker

4 grote eieren

170 gram Rode miso

6 gram Vanille-pasta (of extract)

Bereidingswijze

1. Start met de gekarameliseerde witte chocolade: Verwarm de oven voor op 120 °C. Plaats 3/4 van de chocolade op een bakplaat dat bekleed is met bakpapier en zet in de oven. Roer elke 5 tot 6 minuten goed door het chocolademengsel, na ongeveer 40 minuten is de chocolade gekarameliseerd (poeh, wat een klus, maar het is je gelukt).

2. Als de chocolade een mooie goudbruine kleur heeft gekregen, haal je het uit de oven. Roer er nu de overige chocolade door, daarmee krijgt het mengsel de juiste temperatuur. Roer de Rice Krispies erdoor, stort het mengsel in een schone bakschotel dat je hebt bekleed met bakpapier en zet in de koelkast tot het volledig is afgekoeld en hard is. Breek dan in stukken en zet aan de kant.

3. De koekjes: verhit de boter in een pan tot het goud kleurt en er een notige geur vrijkomt. Dat duurt ongeveer 8 tot 10 minuten. Laat de boter helemaal afkoelen tot het weer een vaste vorm heeft. Je hebt ongeveer 290 gram nodig voor dit recept.

4. Meng in een kom de bloemsoorten, koffiepoeder, bakpoeder, baksoda en het zout.

5. Plaats de afgekoelde boter in een kom met de suikers en klop met een handmixer tot een luchtig mengsel. Voeg de eieren een voor een toe. Voeg nu de miso en vanille toe en mix tot je een glad mengsel hebt.

6. Voeg nu voorzichtig de droge ingrediënten toe tot alles een geheel is. Roer er nu de witte chocolade en de rijstcrispies toe en roer goed door elkaar.

7. Verwarm de oven voor op 150 °C. Rol kleine balletjes van het deeg en maak ze een klein beetje plat. Als je niet met een grote koek wilt eindigen, leg je de bolletjes deeg een half uur in de koelkast op een vel bakpapier. Leg de koekjes daarna op een met bakpapier beklede bakplaat en bak goudbruin in 12 tot 14 minuten. Laat de koekjes daarna 5 tot 10 minuten rusten op bakplaat, daarna mag je ze op een ander rek verder laten afkoelen.