Knusse kiekjes van de vriendschap tussen Warhol en Basquiat

Ik ben altijd al jaloers geweest op het leven dat kunstenaars leiden. Je brengt je dagen door in een atelier, waar je dingen maakt die je wil maken, en daar krijg je nog betaald voor ook. En als het echt meezit, kun je er stinkend rijk van worden. Laatst werd er nog een sculptuur van Jeff Koons verkocht voor meer dan tachtig miljoen euro – het hoogste bedrag ooit voor werk van een nog levende kunstenaar.

Er kleven natuurlijk ook nadelen aan deze manier van leven, zoals de druk om iets unieks en betekenisvols te moeten creëren. Maar ook dat kan al aanlokkelijk klinken voor iemand zoals ik, die hele dagen op een kantoor stukjes zit te typen. Wat ik eigenlijk wil zeggen: het boek Warhol on Basquiat, dat binnenkort verschijnt en een intieme blik werpt op het leven van deze twee iconen uit de moderne kunst, heeft mijn droom om kunstenaar te zijn weer flink aangewakkerd.

Videos by VICE

In het boek staan honderden foto’s die nog nooit eerder zijn verschenen, passages uit The Andy Warhol Diaries, en werken die de kunstenaars samen hebben gemaakt. Het boek is niet alleen een fascinerende kroniek van de complexe relatie van Andy Warhol en Jean-Michel Basquiat, maar ook van het New York van de jaren tachtig. Veel van de foto’s voelen intiem en terloops – op een foto is bijvoorbeeld te zien hoe Basquiat achter Warhol staat, met zijn armen losjes rond zijn middel. Op een andere foto kijkt Warhol toe terwijl Basquiat met ontbloot bovenlijf gewichten heft. Het doet denken aan het plakboek dat je bijhield tijdens je studie, waarin je het leven van jou en je vrienden vastlegde – als je vrienden toevallig Keith Haring, Fab Five Freddy, Grace Jones en Madonna waren, tenminste.

Hieronder zie je wat van onze favoriete foto’s.

Basquiat bij Yanna’s nagelsalon, 29 augustus 1983. © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.

Warhol en Basquiat in Warhols studio, 15 augustus 1983. © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.

Basquiat aan het schilderen in Warhols studio, 16 april 1984. © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.

Keith Haring, Warhol, en Basquiat bij Warhols studio op 860 Broadway, 23 April 1984. © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.

Basquiat in een hotelkamer in Milaan, 8 oktober 1983. © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.

Warhol en Basquiat schilderen ‘Problems’ in Warhols studio, 27 maart 1984. © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.

Basquiat en Warhol voor de Mary Boone Gallery op West Broadway, 3 mei 1984. © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.

Warhol on Basquiat is verkrijgbaar vanaf 3 juni bij Taschen.