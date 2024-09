Kodak Black geeft bij The Breakfast Club een bijna ondragelijk ongemakkelijk interview

Het ging bizar goed met de carrière van Kodak Black tot hij eind vorig jaar een hele ernstige zedenzaak aan zijn broek kreeg en daardoor huisarrest kreeg. Sindsdien is hij verwikkeld in een semi-beef met Lil Wayne en heeft hij de oudere rapper via Instagram uitgedaagd voor een gevecht. Kodak verscheen bij The Breakfast Club, ogenschijnlijk om voor opheldering te zorgen rondom deze zaak. Het lukte alleen niet helemaal omdat hij onder andere het hele interview een bivakmuts droeg en bijzonder weinig zei.

Aan het begin van het interview is Kodak afstandelijk, hij neemt ruim zijn tijd om simpele vragen kort te beantwoorden. Zelfs Charlamagne Tha God probeert het gesprek te redden met serieuze onderwerpen, maar raakt vervolgens verzeild in een verhaal over kopkaas als hij Kodaks bivak vergelijkt met voorhuid. Richting het einde wordt het geheel nog bizarder wanneer Kodak zomaar schreeuwt dat hij de reïncarnatie van Tupac is en dat hij gospelzanger Kirk Franklin op zijn aankomende album zal plaatsen. Bekijk het bijna ondragelijk ongemakkelijk interview hieronder.