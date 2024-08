Koddige campers en volgekliederde caravans op de Zwarte Cross

Afgelopen weekend konden de bezoekers van de Zwarte Cross terecht op 33 podia én de crossbaan, om daar bijvoorbeeld de optredens van meer dan 250 bands te zien. Maar waarom zou je, als je ook het hele weekend voor je zelfbeschilderde caravan kan blijven zitten?



Veel bezoekers hebben een caravan of camper die het hele jaar in de stalling staat, en alleen voor de Zwarte Cross achter de auto wordt gehangen. Fotograaf Sabine Rovers ging langs op de camping om de opvallendste campers en caravans, en hun baasjes, vast te leggen.

Videos by VICE

De jongens van carnavalsvereniging ‘Zo Klaor’ uit Elshout hebben er zes dagen over gedaan om op de Zwarte Cross te komen. Hun bus rijdt namelijk niet harder dan 25 km/h. Vroeger deed het ding dienst als bibliotheekbus in Emmen, maar tegenwoordig wordt er nog maar zelden een boek in gelezen.

Jordi (21) uit Dalfsen is hartstikke trots op zijn eigen caravan. Daarom is het eigenlijk jammer dat-ie 51 weken per jaar in de schuur staat. Alleen voor de Zwarte Cross haalt hij zijn caravan tevoorschijn. Dat komt misschien doordat dat de teksten die hij erop heeft geschilderd op de meeste campings iets minder goed ontvangen zouden kunnen worden dan hier in Lichtenvoorde.





Sanne, Kim en Christie (allemaal 25) komen uit het Brabantse Alphen. Ze kochten hun caravan met z’n drieën, zodat ze een fatsoenlijke slaapplekje hebben voor de cross. Ze zijn er dit jaar voor de vierde keer met deze caravan gekomen, die ze soms ook gebruiken om gewoon even lekker te kamperen.

Dat deze camper er best mooi uitziet is eigenlijk helemaal niet toe te schrijven aan eigenaar Jelle (29, tweede van links). Hij kocht hem namelijk in deze staat, en hing alleen het dooie beest aan de voorkant er zelf aan. Dat beest kocht hij trouwens gewoon op Marktplaats. Jelle komt alleen naar de Zwarte Cross om voor zijn camper te zitten. Het festivalterrein komt hij nauwelijks op.

Geloof het of niet, maar afgelopen weekend hebben er twaalf (ja, echt) mensen in deze caravan geslapen. Dat vertellen Lotte (17) en Lars (21), die nog even op wat vrienden zitten te wachten voor ze zich in het festivalgeweld storten. Met die twaalf man is de caravan niet eens helemaal gevuld, want eigenlijk is er binnen plek voor veertien logés.

Frank (26) is voor het vierde jaar op rij de kapitein van Captain Frenks Loveboat, zoals zijn vrienden de caravan noemen. Er slapen dit weekend negen mensen aan boord. Elk jaar wordt de loveboat opgeleukt met nieuwe poëtische spreuken als “wij dekken alles behalve de schade.”

Met een man of dertig komen Sander (29, midden) en zijn vrienden vanuit Staphorst naar de Cross. Ze hebben een heel bataljon aan caravans meegeomen, waaronder de ‘Gouden Kooi’ waar ze nu voor staan. De Gouden Kooi staat al voor de zevende keer op de Cross. Sander komt vooral naar de Zwarte Cross “om even vier dagen niet aan werk te denken.”





Lynn (19), Gerlinde (22) en Marlena (21) uit Wijhe gingen vroeger met een tent naar de Zwarte Cross, maar dat beviel niet helemaal: “Alles went, behalve een tent. Daarom hebben we maar een caravan gekocht.”