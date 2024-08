Onderzoekers meten de scheten en boeren van koeien met lasers

Als een mens een boer of een scheet laat is dat ranzig. Maar als koeien boeren en scheten laten, draagt dat ook nog eens bij aan het klimaatprobleem dat de hele wereld bedreigt.

Om deze reden zetten wetenschappers van het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) nu nieuwe middelen in om erachter te komen hoeveel methaan al het vee in de VS dagelijks de atmosfeer in helpt. Zo maakt het USDA gebruik van lasers en iets wat ze beschrijven als “een blaastest voor koeien.”

Onder leiding van bodemwetenschapper Richard Todd hebben de onderzoekers van het USDA verschillende experimenten met deze apparaten uitgevoerd. Hieruit blijkt onder meer dat de gemiddelde koe in de Amerikaanse staat Oklahoma dagelijks ongeveer 200 gram methaangas produceert. Deze hoeveelheid fluctueert iets aan de van het seizoen, het dieet van de koe, hun omgeving en andere ecologische factoren. Dit werd vorige maand samen met de rest van de resultaten bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst van de American Geophysical Union (AGU).

Koeien zijn herkauwers net als schapen, bizons en antilopen. Om het meeste uit de gewassen te halen die ze eten, boeren herkauwers het meerdere keren op om het beter te verteren. Hier worden met behulp van microben alle voedingsstoffen uit het plantenmateriaal gehaald. Dat is handig, maar deze microben stoten ook een grote hoeveelheid methaangas uit. Dit gas, wat 30 keer meer warmte vasthoudt dan koolstofdioxide, wordt vervolgens door de koeien in de atmosfeer uitgestoten.

Alle gassen die runderen uitstoten zijn heus niet de grootste veroorzaker van het klimaatprobleem, maar het effect van de gassen die ze – vooral in hun boeren – de lucht in helpen, is nog steeds aanzienlijk.

Todd en zijn collega’s hebben verschillende methoden gebruikt om de uitstoot van vee te meten, bijvoorbeeld door middel van lasers, gps-trackers en GreenFeed – een gasdetector. Dat laatste apparaat wordt een blogpost van de AGU “een blaastest voor koeien” genoemd.

“Runderen werden getraind om hun hoofd in een open kap te steken (waar eten in ligt). Terwijl ze daarop kauwen, neemt het GreenFeed-apparaat monsters van hun adem,” legt Todd uit in de blogpost. “Op deze manier kunnen we vervolgens de methaanemissies berekenen.”

Om een idee te krijgen van de uitstoot van de volledige kudde, gebruikten Todd en zijn team ‘open-path lasers’, die ontworpen zijn om sporen van gassen in de lucht te detecteren. Door deze lasers boven de wei in Oklahoma te gebruiken, kon het team zien hoeveel gas er door de koeien in de lucht terechtkomt.

De onderzoekers hebben daarnaast de hoeveelheid gas in de lucht op locaties rond de kuddes gemeten. Ook hielden ze de koeien in de gaten met gps-trackers, om in modellen nauwkeurig aan te kunnen geven hoe het vee en hun emissies zich verspreidden. Tot slot werd het experiment in de zomer, herfst en winter herhaald, om te kijken wat het effect van seizoensveranderingen op de methaangehaltes is.

Uit het onderzoek blijkt dat de gemiddelde koe in Oklahoma ieder jaar ongeveer 83 kilo methaangas uitscheidt. Dat komt overeen met een onderzoek uit 2018 van de Australische overheid, waarin werd geschat dat één koe ongeveer 100 kilogram methaangas per jaar produceert.

200 gram per dag lijkt misschien weinig, maar als je bedenkt dat er alleen in Amerika al bijna 100 miljoen koeien rondlopen, hebben al die koeienboeren en veeruften samen wel degelijk een effect op ons klimaat.

