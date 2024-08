Koek en koffie met Korfbal in Culemborg

Dit artikel vind je in de officiële Eurosonic Noorderslag-guide die gemaakt is door – je raadt het nooit – Noisey. Gedrukt op papier, met een prachtige cover en even mooie stukken, deze week overal in Groningen op te pakken.

Ik ben in Culemborg, waar ik heb afgesproken met Jaap van der Velde en Leon Harms, die hier sinds kort wonen. Leon en Jaap zijn respectievelijk drummer en gitarist in de band Korfbal, maar zijn (of waren) allebei ook actief in een boel andere bands (Jaap in The Homesick en Yuko Yuko, Leon in Vox Von Braun en Rats on Rafts). Korfbal telt nog twee leden: zanger Marnix Visscher (speelt ook in Creepy Karpis) en bassist Jesper Vos, maar die zijn in Groningen. Jaap: “Ze hebben een weekend-OV, dus dan wordt het nogal duur met de trein.”

Leon en Jaap wonen dus in Culemborg. Waarom? Nou, ze zitten in een enorm kantoorpand, dat nu bewoond wordt in het kader van leegstandsbeheer. Een van de kamers is gezellig ingericht als woonkamer, er is een hok met een kunstinstallatie (een paspop op een drumstel), een logeerkamer, een oefenruimte, nog een oefenruimte, en een ontelbare hoeveelheid lege kantoorruimtes, variërend van klein naar monsterlijk groot. De mogelijkheden zijn eindeloos (Leon: “We willen nog wel een moestuin binnen, of misschien een zwembad”).

