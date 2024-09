Koen Fraijman lasert schaamhaar terug op vagina’s

Kunstenaar Koen Fraijman lasert zwarte stugge haren in zorgvuldig geschilderde venusheuvels en anussen. Zijn project Permanent Repilation gaat in tegen de beautytrend om je vagina volledig kaal te scheren. Hij maakt gebruik van lasertechnologie voor om de schaamheuvels te ‘repileren’, het tegenovergestelde van eplieren. Op die manier creëert hij realistische werken, die het vrouwelijke geslachtsdeel in haar meest natuurlijke staat vieren.



Alhoewel de schilderijtjes één voor één interessante kunstwerkjes zijn, heeft Fraijman geen klassieke kunstopleiding gevolgd. “Maar ik maak wel gebruik van mijn opleiding als ingenieur. Ik werk met gekke machines en pas die toe op mijn kunst,” zegt hij. Het gebruik van techniek is in zijn werk altijd al een rode draad geweest. Je kent hem misschien van Street Light Evolution, een van de werken van Amsterdam Light Festival 2014 dat nu nog steeds te zien is in Delft. “Ik werk nu aan een mini-achtbaan in Amsterdam die op razendsnel tempo de top tien van TripAdvisor ‘bezoekt’. Zo stel ik het overdreven toerisme in onze hoofdstad aan de kaak,” verklapt Fraijman aan Creators.



Uit zijn technische achtergrond is ook Permanent Repilation ontstaan. De vagina’s worden met de hand geschilderd op een houten blok voordat ze een permanente herbeharingsbehandeling ondergaan. Hij werkte geregeld met 3D-printers en lasermachines en besloot die laser niet enkel als medium, maar ook als onderwerp te gebruiken. “Veel mensen weten niet wat een lasersnijder is. Ze denken aan Star Wars of aan ontharingstechnieken. Ik besloot om die destructieve kracht van de laser te gebruiken om juist te creëren,” vertelt de kunstenaar.

En wat is nu zijn link met vagina’s? “Eigenlijk heb ik niet per se een fascinatie met vagina’s. Ik had evengoed voor benen of billen kunnen kiezen. Toch leveren vagina’s een sterke visuele taal op. Ik maak eigenlijk een soort verwijzing naar L’Origine Du Monde,” vertelt hij aan Creators. En die vergelijking tussen Fraijmans werk en L’Origine Du Monde is snel gemaakt: een full-frontal vagina, bedekt met een donsje, lacht de wereld toe.

“In de jaren zestig was het een trend onder vrouwen om hun wenkbrauwen zo fijn mogelijk te epileren. Veel jaren later is die trend voorbij en is het zelfs in om je wenkbrauwen donkerder te maken.” Fraijman denkt dat hetzelfde zal gebeuren met schaamhaar, al zijn er veel vrouwen die zich permanent laten ontharen.

Niet enkel is het werk van Fraijman een ode aan de vagina, de oorsprong van het leven, maar net zoals de vagina van Courbet die vandaag de dag nog steeds controverse veroorzaakt, zijn de reacties op Permanent Repilation opvallend. “Verschillende mensen flipten echt door de haren. Vooral mannen vonden het vies of aanstootgevend. De reacties op 9GAG waren vrij vernietigend. Toch zijn er ook positieve, steunende reacties. Vooral vrouwen vinden het erg bevrijdend om een vagina in haar natuurlijke staat te zien,” vertelt Fraijman.

Maar buiten een technisch hoogstandje en een provocerende aandachtstrekker, zijn de werken ook esthetisch interessant. Hij schildert eerst, gebaseerd op het grote aanbod van vagina’s in cyberspace, een nauwkeurig uitgezochte vleesvlinder. De elegante en intieme schilderijtjes worden ingekaderd als een kunstwerkje. In dit filmpje zegt de kunstenaar zelfs dat “Vagina’s ook een mooi decorstuk kunnen zijn”, terwijl een harig schilderijtje keurig opgehangen wordt boven een kapstok. Toch twijfelt Fraijman of hij het werkje daadwerkelijk zélf zou ophangen of cadeau zou geven aan zijn schoonouders. “Alhoewel het aan de muur hangt in mijn studio, twijfel ik om het thuis op te hangen. Enerzijds is het hilarisch om te zien hoe mensen erop reageren en ben ik er ook gewoon echt trots op. Maar misschien kies ik niet de meest opvallende muur van het huis,” vertelt de kunstenaar aan Creators.



“Mijn werken zijn niet persé een aanmoediging voor vrouwen om hun haar te laten staan, net zo min als een ontmoediging. Ik vind dat iedereen, man of vrouw, gewoon lekker zelf moet kunnen kiezen wat ze willen doen met hun lichaamsbeharing,” zegt de kunstenaar aan Creators. En dat is precies wat dit werk zo interessant maakt: terwijl een behaarde anus niet per se het meest aantrekkelijke deel is van een vrouw, maakt Fraijman er toch een kunstwerkje van en opent hij zo de conversatie over het vrouwelijk lichaam. Op die manier verspreidt hij de boodschap dat iedereen, man of vrouw, de baas is over hun eigen – al dan niet behaarde – lichaam.

Door de wereldwijde aandacht voor zijn vaginakunst, is de kunstenaar gestimuleerd om de reeks eventueel op te volgen. Wie weet is binnenkort het plaatje compleet en kun je naast je harige vagina en anus ook een mooi behaarde balzak hangen.