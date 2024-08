Kogelgaten en kloeke Kroaten in het prachtige stadje Osijek

Jesse van der Tuuk (21) is een fotograaf uit Friesland, en ging naar Osijek, een stadje in het oosten van Kroatië dat bekend is van haar lange witte zandstranden en muziekfestivals. De stad, niet ver van de grens van Hongarije en Servië, heeft in de Joegoslavische Burgeroorlog flinke klappen gehad, en de kogelgaten zitten nog in het beton alsof het nog maar kort geleden is.

Jesse vertelt dat hij vroeger vaak met zijn ouders op vakantie ging naar Tsjechië en Polen, en dat hij het Oostblok een stuk boeiender vindt dan de rest van het wat gepolijstere Europa. Hij verbleef een paar weken in de stad, knoopte gesprekken aan met de mensen en schoot deze serie.