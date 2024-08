Kom 13 februari toosten op The Trixie & Katya Show met drag queens en gratis drank

Trixie Mattel en Katya Zamolodchikova ontmoetten elkaar tijdens de opnames van RuPaul’s Drag Race – de show die het internet heel wat sappige, shady GIFs heeft opgeleverd. Sindsdien zijn ze hooked aan elkaar. Samen lanceerden ze een ‘UNHhhh’-believable YouTube-serie waarin ze het hebben over allerlei dingen die hen bezighouden, zoals drank, drugs, natte dromen, plastische chirurgie en Hollywood.

Dit jaar keren de drag-sterren eindelijk terug naar het televisiescherm met The Trixie & Katya Show op VICELAND. Daarin blijven ze ‘doen waar ze zin in hebben’ met humor zo scherp als de naaldhakken van Scary Spice. Of het nu gaat over scharrels, porno, de dood, gedumpt worden of eigenliefde, Trixie & Katya serveren je hun onversneden mening, doorspekt met hysterische lachsalvo’s.

De show gaat in première op woensdag 14 februari op VICELAND en dat vieren we op dinsdag 13 februari in Brussel vanaf 19:00. Zet je naam op de guestlist en maak kans op een uitnodiging voor dit event met avant-première, drag show met lokaal talent en cock-tails van het huis.

