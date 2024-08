Kom films met ons kijken tijdens de VICE Night op het Nederlands Film Festival

Op 27 september begint het Nederlands Film Festival. Negen dagen lang kan je in Utrecht zo’n beetje elke film zien die het afgelopen jaar in Nederland of door Nederlanders is gemaakt. En we kunnen je vast een ding verklappen: dat zijn er meer dan jij in negen dagen tijd kunt zien.



Daarom hebben wij voor jou een selectie gemaakt met vier (korte) films die jij dit jaar absoluut niet mag missen. Die selectie laten we aan je zien tijdens de VICE Night op het NFF, op dinsdag 2 oktober in het Louis Hartlooper Complex in Utrecht. Op deze avond kun je de vier films zien, zijn er q&a’s met de makers van die films, en na afloop drinken we met z’n allen precies genoeg bier. Tickets voor deze avond koop je hier.

Dit is de selectie die we dit jaar met de grootst mogelijke zorg voor je hebben samengesteld:

Kalí Chroniá

Helen is een tolk die thuis, via de telefoon, mensen in allerlei talen van dienst is. Een Spaanstalige die rozen wil sturen met een briefje in het Nederlands erbij bijvoorbeeld, een boze Duitser die verhaal wil halen omdat hij zijn bestelling niet heeft ontvangen. Op oudjaarsdag is ze het even goed zat, wanneer ze een telefoontje krijgt dat meer persoonlijke betrokkenheid en inlevingsvermogen vergt: de marechaussee op Schiphol die een Griekse reiziger niet wil doorlaten, omdat hij zijn paspoort niet kan overleggen.

L’été et tout le reste

Zoals zoveel vakantiebestemmingen kent Corsica twee gezichten: de zomer en de rest. Tijdens het hoogseizoen bruist het er, is er volop werk en zijn er toeristen bij de vleet. In het laagseizoen is er nauwelijks wat te doen en slaat al gauw de verveling toe. Vrienden Marc­Antoine en Mickael twijfelen daarom wat ze dit jaar zullen doen, als het eiland weer leegstroomt. Gaan ze naar de grote stad of blijven ze trouw aan hun geboortegrond? Vriendschappelijke momenten wisselen zich steeds vaker af met ongemakkelijke gesprekken over de toekomst en wat die brengen zal.

M6NTHS

M6NTHS is een korte film over een dier in gevangenschap dat naar buiten verlangt. Een dier dat net als wij droomt, dat intelligent is, nieuwsgierig, sociaal en gevoelig, en in wie duidelijk een ziel is te herkennen. Het biggetje uit deze film nodigt je uit om de wereld eens door zijn ogen te bekijken.

Wijnwijven

Samen met vele flessen wijn komen deze vriendinnen de auto uitrollen, op weg naar de club. Daar passeren herkenbare uitgaanszaken als liederlijk dansen, overvolle toiletten en handtastelijke oude kerels de revue. Binnen de kortste keren krijgen de ‘wijnwijven’ uit deze kleurrijke, komische animatiefilm ruzie met andere vrouwen, resulterend in een groots en meeslepend bargevecht. Maar zelfs wanneer de dronken dames in de cel eindigen, is dat niet het einde van de feestvreugde.