Kom met ons meepraten over burn-outs tijdens de eerste editie van Tonic Talks

Morgen is de dag dat Tonic, het gezondheidsplatform van VICE, officieel gelanceerd wordt in Nederland. Achter de schermen zijn we natuurlijk al een tijdje actief, zoals jij ongetwijfeld gemerkt hebt. De afgelopen weken hebben jullie al een heel divers scala aan Tonic-artikelen voorbij zien komen, waarin kwesties over gezondheid, welzijn en ontwikkelingen in de zorg aan de kaak gesteld worden en op een begrijpelijke manier uitgelegd worden.



Zo kwamen we al met de serie ‘Ik vraag dit voor een vriend’, een rubriek waarin gênante vragen beantwoord worden, schreven we over hoe het is om als medewerker in de zorg met extreem agressieve mensen met een verstandelijke beperking te werken, legden we uit waarom ketamine het beste medicijn ter wereld is, en spraken we de fotografiestudent die weet dat ze op den duur doof en blind zal worden.

Naast de video’s en artikelen die op onze site te vinden zijn, zullen we ook regelmatig Tonic Talks gaan organiseren: terugkerende evenementen waarbij ervaringsdeskundigen en experts met elkaar in gesprek gaan over urgente gezondheidskwesties die onze generatie bezighouden.



De eerste editie van deze Tonic Talks zal op 15 november, om 16:30, plaatsvinden in Amsterdam. Het eerste evenement zal zich volledig op burn-outs richten, en experts als Witte Hoogendijk (psychiater, hoogleraar en hoofd van de afdeling Psychiatrie bij Erasmus MC in Rotterdam) en Tosca Gort (arbeidspsycholoog) gaan vanuit een wetenschappelijk en praktisch oogpunt over dit onderwerp spreken.



En jij kunt daar ook bij zijn. Stuur een mailtje naar nl.rsvp@vice.com met in de titel ‘Tonic Talks 15 november’, en dan hoor je snel meer van ons. Mocht je er nou niet in levenden lijve bij kunnen zijn, dan is het evenement ook via een livestream op onze facebookpagina te volgen.



In de aanloop naar de eerste editie van Tonic Talks zullen er, vanaf vandaag tot en met 15 november, verschillende artikelen gepubliceerd worden over burn-outs. Vind ze hier terug. We hopen je de 15e te zien!



Woensdag 15 november organiseert Tonic Nederland de eerste editie van Tonic Talks, die helemaal om burn-outs draait. Heb jij een prangende vraag omtrent burn-outs die je graag aan psychiater Witte Hoogendijk of arbeidspsycholoog Tosca Gort zou willen stellen? Stuur je vraag dan hier in, en misschien wordt-ie aankomende woensdag wel beantwoord.



Tonic is de nieuwe site over gezondheid van VICE. Volg ons op Facebook.