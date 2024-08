Kom naar de VICE Festival Guide & Shop Launch in Amsterdam

Je voelt je festivalbloed misschien al borrelen, en het zou zomaar kunnen dat je je eerste feestmeters van het jaar alweer in de benen hebt. Maar het festivalseizoen begint natuurlijk pas écht met de lancering van de jaarlijkse VICE Festival Guide.



Op donderdagavond 13 juni trappen we het seizoen officieel af met de presentatie van de Festival Guide, vol handige tips om ook dit jaar weer ongeschonden de zomer door te komen. Daarnaast presenteren de allereerste collectie van de VICE kledinglijn in samenwerking met FRESHCOTTON. Dit alles vindt plaats in Atelier in Amsterdam, van 20:00 tot 1:00u.

Omdat we dit feest geven ter ere van het festivalseizoen, vonden we het niet meer dan logische om de meest veelbelovende acts van dit moment uit te nodigen om vast een voorproefje te geven van wat ons deze zomer te wachten staat. Daarom komen Bokoedro, DRKNGHTS Collective, Gotu Jim en S10.

Het goede nieuws: jij kan hier bij zijn. Het enige wat je hoeft te doen voor kans op gastenlijstplekken, is je hier even aanmelden. Tot donderdag!

De VICE Festival Guide & Shop Launch wordt mede mogelijk gemaakt door Kornuit, BOS en Jajem.