Kom naar de VICE Night op het Nederlands Film Festival

Woensdag begint Nederlands Film Festival 2016. Negen dagen lang worden in Utrecht zoveel films gedraaid dat zelfs de meest doorgewinterde bingewatcher met vierkante ogen achterblijft.

We hebben uit het programma van het filmfestival twee korte documentaires en twee korte films gekozen die volgens ons het allerbelangrijkst zijn om te zien. Tijdens de VICE Night – die wordt gepresenteerd door onze Video Development Manager Francine Hofstee – kan je onze selectie bekijken, vragen stellen aan de regisseurs van de vertoonde films, en na afloop bier drinken met die regisseurs en met ons.

Dit is het ronkende programma dat wij voor de VICE Night hebben samengesteld:

9 Days – From My Window in Aleppo

Op een ochtend in augustus 2009 ziet de Syrische fotograaf Issa Touma studenten zandzakken door de straten van Aleppo slepen. Het blijkt de voorbereiding op een strijd die tot op de dag van vandaag voortduurt. Vanuit zijn huis in de Syrische stad legt Touma met zijn camera de eerste negen dagen van de opstand vast. Touma filmt hoe zijn buren vluchten voor het geweld, en ziet vanaf de eerste rang hoe het conflict in die eerste dagen escaleert. Ook documenteert hij de gevolgen die de gevechten buiten voor hem hebben: zijn eten raakt op, hij kan niet naar buiten en zijn internet valt uit.

Samen met de Nederlandse filmmakers Thomas Vroege en Floor van der Meulen maakte Touma met de beelden die hij in die dagen schoot de korte film 9 Days – From My Window in Aleppo.

Na vertoning van de film zijn Thomas Vroege en Floor van der Meulen te gast voor een Q&A.

A vardy

Scotts moeder is overleden. “In dit leven sterven gelukkige mensen eerst. Mijn moeder was altijd gelukkig,” zegt hij over haar. Zijn vader drinkt te veel, heeft losse handjes en staat negatief in het leven. Toch voelt Scott zich verantwoordelijk voor hem. Zijn vriendin vindt dat Scott moet breken met zijn destructieve omgeving en voor zichzelf moet kiezen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Na afloop van A Vardy is er een Q&A met regisseur David Jan Bronsgeest.

Jordy in Transitland

Jordy staat aan de vooravond van haar fysieke transitie naar Jody. Op de grens tussen man en vrouw realiseert ze zich hoe anderen haar zien, en vraagt ze zich af wie ze nu eigenlijk is. Kan ze gewoon zichzelf zijn, of zal ze als vrouw alle clichés die bij het vrouw-zijn horen omarmen?

Regisseur Willem Timmers komt langs om al je prangende vragen over Jordy in Transitland te beantwoorden.

Import

Wat als er in je thuisland oorlog uitbreekt, en je plotseling moet verhuizen naar een vreemd land om het geweld te ontvluchten? Een Bosnisch gezin komt in 1994 naar Nederland, op de vlucht voor de oorlog. Ze krijgen een verblijfsvergunning, en komen terecht in een klein dorp. Daar proberen de ouders met en hun twee kinderen ieder op hun eigen manier hun weg te vinden in hun nieuwe thuisland.

Regisseur Ena Sendijarevic vluchtte op haar zevende van Bosnië naar Nederland. Op de VICE Night is ze te gast om antwoord te geven op je vragen.

Na het programma hoef je niet meteen naar huis, want er is een aansluitende borrel, waar je een biertje kunt drinken en een handje pinda's kunt delen met je nieuwe lievelingsregisseurs.