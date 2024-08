Kom naar de VICE Night op het Nederlands Film Festival

Op 20 september begint het Nederlands Film Festival 2017 in Utrecht. Je kan er negen dagen lang een heleboel steengoede films en documentaires zien. En als je de blits wil maken bij je vrienden met een collectie aan films die ze écht moeten gaan zien, is het hartstikke slim om dit niet te missen.

Maar het beste moet nog komen! Dinsdagavond 26 september organiseren we namelijk samen met het Nederlands Film Festival de VICE Night #nff2017 in het Louis Hartlooper Complex. Meestal wordt de uitreiking van het Gouden Kalf gezien als het hoogtepunt van het festival, maar wij kijken vooral uit naar deze dinsdagavond. We hebben namelijk uit het programma van het filmfestival twee korte documentaires en twee korte films gekozen die volgens ons het allerbelangrijkst zijn om te zien. Tijdens de VICE Night – die wordt gepresenteerd door onze regisseur en vrolijkste man van kantoor, Duco Coops – kan je onze selectie bekijken, vragen stellen aan de regisseurs van de vertoonde films, en na afloop bier drinken met die regisseurs en met ons.

Dit is de vlammende selectie die we voor je hebben gemaakt:

Amor.

AMOR – Isabel Lamberti (korte film)

Een groep meisjes treft voorbereidingen om naar een feest te gaan. Ze zoeken elkaars grenzen op, en als één van hen iets doet waar ze eigenlijk nog niet klaar voor is, is het klaar met de feestneuzerij. De film geeft je een inkijk in het leven van pubermeisjes die wonen in een buitenwijk en opgroeien zonder al te veel liefde in hun leven.

Greetings from Aleppo.

Greetings from Aleppo – Thomas Vroege, Floor van der Meulen, Issa Touma (korte docu)

Sinds 2014 keert de Syrische fotograaf Issa Touma regelmatig terug naar Aleppo, waar zijn straat vijf jaar geleden in een frontlinie veranderde. In deze documentaire laat hij zien dat het echte leven daar heel anders is dan de nieuwsberichten suggereren. Hij filmt alledaagse gebeurtenissen, bezoekt vrienden en familie en ziet de onontplofte bom in het appartement van zijn ouders. Het laat de absurde en ontroerende kanten zien van het overleven in een door oorlog verscheurde stad.

Bloed kruipt.

Bloed kruipt – Laras Reinstar (korte film)

De 23-jarige kickbokser Kim lost alles op door te meppen. Ze slijt haar dagen in de boksschool, want een sterk lichaam is alles dat telt. Emoties houdt ze liever verborgen. Dan ontmoet ze bewaker Mo. Hij ziet haar als mens en niet als vechtmachine. Ze wordt geconfronteerd met haar onvermogen om zich kwetsbaar op te stellen, en dat brengt een hoop verwarring met zich mee.

Bars – René van Zundert (korte docu)

Na een turbulente jeugd, waarin hij voornamelijk in internaten en klinieken verbleef, is Michael (22) opgezadeld met schulden en heeft hij geen vaste woon- of verblijfplaats. Klem tussen het beton van Rotterdam-Zuid en zijn werk in de haven droomt hij van een uitweg. ‘Doorzettingsvermogen is de sleutel tot succes’, houdt hij zich voor, terwijl hij in de ban raakt van calisthenics, een vorm van straatworkouts die hij zelfs in de metro nog beoefent.

Na het programma hoef je niet meteen naar huis, want er is een aansluitende borrel, waar je een biertje kunt drinken en een handje pinda’s kunt delen met je nieuwe lievelingsregisseurs. Bestel hier je tickets voor de VICE Night op het NFF 2017. We zien je op de 26e!