Beleef Van Goghs laatste 48 uur en nog veel meer bij onze Vincent op Vrijdag

Op vrijdag 30 september organiseren we een gloednieuwe editie van Vincent op Vrijdag; een avond vol kunst, optredens en drankjes in het wereldberoemde Van Gogh Museum in Amsterdam. Iedereen op de redactie heeft zojuist zijn ouders opgebeld: want ja, we zijn daar beretrots op.

Speciaal voor deze avond maakt de Nederlandse kunstenaar Nick Verstand in samenwerking met Elsemarijn Bruys, Dirk Broenink en Matthias Oostrik het werk Ear Piece, een audiovisuele installatie van 7 x 4 meter (!) die via infraroodsensoren reageert op de bewegingen van het publiek. Verstand mocht zich al één de hoogtepunten van de SXSW Art Expo van dit jaar noemen, dus dat belooft wat.

Verder kunnen we melden dat niemand minder dan Sevdaliza, door i-D magazine getorpedeerd tot de ‘Dutch-Iranian Dance Music Star of Tomorrow’, voor de eerste keer haar compleet nieuwe live performance zal geven. Muzikale en bovendien dansbare omlijsting is er van Max Abysmal. Polymorf, tenslotte, zal de avond nog een duister randje geven met een nieuwe versie van Famous Deaths, een installatie van twee mortuariumkisten waarin je via geur en geluid de laatste 48 uur uit Van Gogh’s leven kunt ervaren. Als je durft.

Van Gogh Museum Amsterdam Tickets: 17,- | Student (alleen online) 10,- | CJP 14,- | Museumkaart gratis