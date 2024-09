Kom tijdens ADE kijken naar showcases van onder meer Idaly, Def Major, Yung Nnelg en Kevin

Met heel wat dagen en nachten aan elektronisch ADE-geweld ben je misschien wel toe aan een middag waarop je net even iets anders voorgeschoteld krijgt. In dat geval hebben we goed nieuws voor je. In samenwerking met ADE Beats – het programma binnen ADE met de focus op hiphop, bass en beats – hosten we op donderdag 20 oktober een dag vol showcases van onder anderen Yung Nnelg, Idaly en Def Major op ons kantoor. Allemaal laten ze in een korte show zien waarom ze tot het neusje van de rapzalm behoren, als het gaat om aanstormend talent en beloftes voor 2017. Om erbij te zijn stuur je een mailtje naar nl.rsvp@vice.com​ met ‘Beats’ in de titel. Wacht daar niet te lang mee, want er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Als je op de lijst staat, ontvang je vooraf een bevestiging.

Het begint om ’s middags 16:00 en duurt tot 22:00. Het adres is Reguliersdwarsstraat 90-92 in Amsterdam en de voorlopige line up ziet er als volgt uit:



16:40 YangFashionGados

17:00 Meru

17:20 Jowners

17:40 Poke

18:00 Jungle Bae

18:20 Lil’ Saint

18:40 Amartey

19:00 Kevin

19:20 Def Major

19:40 Mafe

20:00 Yung Nnelg

20:20 James Watss

20:40 Idaly

21:00 SBMG

21:40 Torus (live)

