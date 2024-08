Kom volledig ontsporen tijdens de ‘Trap Tour’ van Flonti Stacks

Een grappig moment, gisteren tijdens de uitzending van Pauw: Ronnie Flex ­­­– aan tafel met een vers gewonnen Buma Award ­– die doodserieus vertelt dat hij ondanks zijn succes niet ontspoort. Nou, ik heb een boodschap voor Pauw, de overige tafelgasten en al zijn kijkers: dit was een grove, grove leugen. Want als het moet is Ronnie Flex in de gedaante van Flonti Stacks een eenmanssloopbedrijf, en iedereen mag het weten ook.

In maart en april komt hij met deze alias langs vijf kleine zaaltjes om samen met Idaly en ANBU een hoorcollege ontsporen te geven. De bende komt zo langs Capelle aan den IJssel, Groningen, Nijmegen, Eindhoven en Amsterdam. Ik zie je al koortsachtig de sites van alle poppodia afspeuren, maar helaas pindakaas: de kaartjes zijn aanstaande zaterdagochtend om 10:00 enkel fysiek te verkrijgen op speciale locaties, namelijk:



Capelle aan den IJssel: Capsloc, Pelikaanweg 3

Groningen: Plato, Oude Ebbingestraat 41

Nijmegen: 24/7 Premium, Houtstraat 17

Eindhoven: Effenaar, Dommelstraat 2

Amsterdam: Zeedijk 60, Zeedijk 60

De kaartjes zijn zeer beperkt beschikbaar, dus zet je wekker maar alvast. Luister tot die tijd onze speciale Flonti-playlist: