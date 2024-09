Kom zaterdag naar de Broadly-quiz tijdens Museumnacht in Atria

Wie is in staat om de woorden van Bridget Jones te onderscheiden van die van Calamity Jane of Simone de Beauvoir?

Weet je wat leuk is? Een museum bezoeken. Weet je wat helemaal leuk is? ’s Nachts een museum bezoeken.

Videos by VICE

Zo ongeveer zal de brainstorm zijn gegaan toen de bedenkers van MuseumnachtMuseumnacht bedachten. Nu, zeventien jaar later, is deze lange avond vol kunst, muziek en theater een event dat menig jonge Nederlander al lang van tevoren in zijn agenda heeft aangekruist.

Wij van Broadly ook, helemaal omdat we door kennisinstituut Atria zijn uitgenodigd om de nachtelijke bezoekers te vermaken. Dat doen we met de grote Broadly-quiz, waarin we uitspraken en teksten van bekende vrouwen voorleggen aan een aantal Broadly-redacteuren en andere mensen die het hart op de juiste plek hebben wat betreft de vrouwenzaak.

Wie is in staat om de woorden van Bridget Jones te onderscheiden van die van Calamity Jane, de eerste vrouwelijke cowboy uit het Wilde Westen? Komt deze oneliner uit Game of Thrones, de mond van Paris Hilton, of toch uit De tweede sekse?

Hoofdredacteur Noor Spanjer toetst de kennis en het inschattingsvermogen van onder meer Titia Hoogendoorn, Sander Roks, Fatima Warsame en Carmen Felix– is het feministisch gepraat of toch gewoon wijvengezeik?

Er zijn twee quizrondes, om 22:15 en om 23:00 uur, en wij van Broadly vinden het hartstikke leuk om jou erbij te hebben – helemaal omdat jullie de hulplijn zijn voor de kandidaten die het echt niet meer weten.

Grl Pwr!

We hebben nog een paar plekken voor de gastenlijst van Atria tijdens Museumnacht, dus als je erbij wil zijn, mail dan naar contestnl@vice.com met in het onderwerp ‘Broadly Museumnacht’. Winnaars krijgen vrijdag bericht.

–

Vrouwen praten misschien veel, maar we horen ze te weinig. Daarom is Broadly Nederland er. Like onze pagina.