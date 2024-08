Kom zondag naar De Marktkantine en steun Aaron in zijn strijd tegen kanker

De Jeugd van Tegenwoordig, Dio, Mairo Nawas, FS Green en nog meer toffe artiesten staan zondag in De Marktkantine. Dat klinkt als iets waar helemaal geen aanleiding voor nodig is, en in principe elke dag kan, maar deze keer zit dat net iets anders. De aanleiding is namelijk nogal treurig.

Aaron Grass Vergara, oud-stagiair en freelancer voor Thump, is ernstig ziek. Hij heeft een zeldzame en zeer agressieve vorm van kanker, rhabdomyosarcoom. Hij staat op dit moment op een wachtlijst voor immunotherapie in Nederland maar helaas geeft dat geen garantie op een volledig herstel. De opties hier zijn enorm beperkt en uiteraard speelt tijd ook een grote rol. In het buitenland zijn er meer mogelijkheden, maar zoals je kunt raden, hangt daar een flinke prijskaart aan.

Daarom zijn alle opbrengsten van het benefietconcert van aanstaande zondag in De Marktkantine bestemd voor het herstel van Aaron. Voor slechts twintig euro’s koop je hier een kaartje en steun je niet alleen zijn weg richting herstel maar bezorg je jezelf ook nog eens een onvergetelijke avond.