Koningin van de zwoele muziek Sade is terug met een nieuw nummer

Sade, covermodel van i-D en koningin van de zwoele muziek en oorringen, heeft deze week een nieuw nummer uitgebracht, Flower of the Universe. Het is te horen op de nieuwe soundtrack van de langverwachte film A Wrinkle in Time van Ava DuVernay, en na zeven jaar is dit de eerste originele nieuwe muziek van Sade. Lezer, het was het wachten waard.

Het nummer is enigmatisch en langzaam, met akoestische gitaarlijnen, zwaar kloppende drums en spookachtige “Ooos” die passen in de fantasierijke sciencefictionwereld van de film. De track is geproduceerd door No I.D. (we voelen ons niet aangevallen), die op Twitter laat weten dat het “een eer was” om met zo’n “legende” te werken. Het is ook een eer om ernaar te luisteren.

https://twitter.com/cocaine80s/status/970854084747001857

Naast Sade werkten ook Sia, Kehlani, Chloe x Halle en DJ Khaled (een andere) mee aan de soundtrack. Niet slecht, helemaal niet slecht.

Het originele artikel verscheen eerder op i-D UK