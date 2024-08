Koningsdag voelde dit jaar alsof er een enorme oranje puist werd uitgeknepen

Sommige dingen schijn je nooit te verleren: fietsen, bijvoorbeeld, of het zingen van kinderliedjes over maneschijn en papieren hoedjes. Dit jaar werd duidelijk dat ook het vieren van Koningsdag stevig in ons spiergeheugen zit. Overal in Nederland liepen de straten en pleinen over van de feestelijke oranje wanstaltigheid. Er werden zelfgebakken cakejes en oude schoenen verhandeld, er werd gehost en gedronken tussen de ronddwarrelende veertjes van oranje boa’s, er werd gespijkerpoept en gekoekhapt en tussen auto’s geplast alsof we de afgelopen twee jaar niets anders hebben gedaan. Fotograaf Maarten Delobel was erbij en legde het allemaal voor ons vast.